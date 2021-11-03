Ревнощі – це почуття, що виникає як реакція на ситуацію, в якій ми вбачаємо загрозу нашим стосункам з близькою або коханою людиною.

Про це розповіла психолог-сексолог Юлія Дамочкіна у соціальних мережах. За її словами, люди можуть відчувати ревнощі стосовно друзів, колег, дітей, партнерів, батьків та інших людей, стосунки з якими є значущими.

Ревнощі бувають трьох видів:

раціональні, коли є реальна загроза втратити об’єкт своєї любові або стосунки з ним (партнер відкрито фліртує з іншими, зустрічається, дарує особливі або цінні подарунки, веде інтимну/любовну переписку, зраджує);

ірраціональні – не пов’язані з реальними подіями, коли загроза взаєминам існує лише в нашій голові;

маячня з ревнощів – неадекватні, необґрунтовані, патологічні ревнощі. Найчастіше такий вид ревнощів буває у людей з психічними відхиленнями (шизофренія, алкоголізм, наркоманія, параноїдальний розлад та ін.)

Чому люди відчувають ревнощі

– Коли ревнощі раціональні або патологічні – є об’єктивні причини: в першому випадку партнер дає привід не довіряти та тривожитися, у другому – людина має проблеми з психічним здоров’ям, – каже спеціалістка.

Виникненню ірраціональних ревнощів може сприяти рання травматизація: у дитячо-батьківських стосунках людина отримала досвід, який негативно позначився на формуванні психіки й призвів до появи страху втрати об’єкта любові. Також емоційно недоступні батьки – з самого дитинства людина отримувала недостатньо любові, турботи, ніжності, ласки, тому в неї сформувалися емоційні дефіцити.

– Коли людина починає задовольняти ці потреби у стосунках, така особистість буде ворожо ставитися до будь-якої загрози втрати джерела її задоволення, тобто партнера, – додала психолог.

Ревнощі можуть виникати через ️негативний минулий досвід у стосунках (колишні партнери зраджували, обманювали, знецінювали), який призвів до появи страху повторення ситуації та заниженої самооцінки людини. Також на людину впливає насильство у будь-якому прояві (фізичне, психологічне, сексуальне). Від особливостей типу особистості теж залежить, чи проявлятиме людина такі почуття.

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За словами психолога, у парах може взагалі не бути ревнощів, якщо між партнерами є абсолютна довіра та відвертість. Також є категорія людей, які заглушують ревнощі та свої почуття загалом. Їм здається, що вони не проявляють ревнощі, але насправді просто не можуть зрозуміти свої почуття.

Як позбутися ревнощів

– Відразу хочу наголосити, що це робота не на один день. Ревнощі – дуже токсичні для обох партнерів, і часто вони отруюють їхні стосунки, – каже Дамочкіна.

Вона стверджує, що людина може самостійно побороти ревнощі. Але скоріше та ефективніше це можна зробити зі спеціалістом.

Джерело: Юлія Дамочкіна