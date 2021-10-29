Психологічна несумісність. Причини та що робити

Симпатія, гарний секс та взаємоповага не поліпшать стосунки між чоловіком та жінкою, якщо є психологічна несумісність.

Психолог, сексолог реаліті Екси на Новому каналі Наталія Єжова розповіла, з чим це пов’язано та чи можна змінити ситуацію.

– Дівчина, у якої був суворий батько, обиратиме лагідного та дбайливого партнера. Якщо траплятимуться схожі на батька, то вони нагадуватимуть їй біль, який вона вже пережила у дитинстві. Якщо у чоловіка була скупа мати, то такі жінки дратуватимуть його. Ситуація викликатиме біль та призведе до розставання. Добрий чоловік та щедра дружина – такі партнери будуть сумісні для коханих із такими психологічними травмами, – говорить Наталія Єжова.

За її словами, з цим можна працювати, якщо пара все-таки бажає зберегти стосунки.

– Будь-яку пару можна вивести із несумісності в сумісність за допомогою психологічного пропрацювання травм. Адже психологічно здорова людина більш сумісна та може створити міцні стосунки. А ще вона завжди відверто проговорює свої бажання, відстоює кордони, знає, чого хоче, турбується про себе та стосунки, – додає фахівець.

Проблему можна спробувати вирішити самостійно. Якщо ж не виходить, звернутися до психолога та попрацювати з ним.