Після болісного розставання з коханою людиною дуже часто трапляються ситуації, коли не виходить впродовж тривалого часу побудувати нові стосунки.

Психолог та сексолог реаліті Екси на Новому каналі Наталія Єжова пояснила, які наші “блоки” впливають на стосунки.

– Розставання ніколи не буває легким. Але якщо ви будете повертатися знову і знову до колишніх стосунків, то не побудуєте нових, – зазначила Наталія Єжова.

Що заважає будувати нові стосунки:

Незавершені старі стосунки та надія на їхнє повернення

– Так званий незакритий гештальт. Це може ховатися глибоко у вашій душі. І ви будете думати, що, ось, усе минеться, і з’являться нові стосунки. Звісно, що у такому стані їх не буде, – пояснює психолог.

Фінансова залежність

Йдеться про ситуацію, коли жінка живе за рахунок аліментів. У такій ситуацій потрібно навчитися самостійно забезпечувати себе.

Емоційна залежність

– Виникає, коли людина вважає, що лише із попереднім партнером почувалася щасливою та успішною. Через це постійно тягнутиме до нього, – додає Наталія Єжова.

Образи

За словами психолога, якщо вони є, їх необхідно опрацювати, звільнитися від думок про самотність.

У цьому допоможе психотерапевт.