После болезненного расставания с любимым человеком очень часто случаются ситуации, когда не получается в течение длительного времени построить новые отношения.

Психолог и сексолог реалити Эксы на Новом канале Наталья Ежова объяснила, какие наши “блоки” влияют на отношения.

— Расставание никогда не бывает легким. Но если вы будете возвращаться снова и снова к прежним отношениям, то не построите новых, — отметила Наталья Ежова.

Что мешает строить новые отношения:

Незавершенные старые отношения и надежда на их возвращение

— Так называемый незакрытый гештальт. Это может скрываться глубоко в вашей душе. И вы будете думать, что, вот, все пройдет, и появятся новые отношения. Конечно, в таком состоянии их не будет, — объясняет психолог.

Финансовая зависимость

Речь идет о ситуации, когда женщина живет за счет алиментов. В такой ситуаций нужно научиться самостоятельно обеспечивать себя.

Эмоциональная зависимость

— Возникает, когда человек считает, что только с предыдущим партнером чувствовал себя счастливым и успешным. Из-за этого постоянно может тянуть к нему, — добавляет Наталья Ежова.

Обиды

По словам психолога, если они есть, их необходимо проработать, освободиться от мыслей об одиночестве.

В этом поможет психотерапевт.