После болезненного расставания с любимым человеком очень часто случаются ситуации, когда не получается в течение длительного времени построить новые отношения.
Психолог и сексолог реалити Эксы на Новом канале Наталья Ежова объяснила, какие наши “блоки” влияют на отношения.
— Расставание никогда не бывает легким. Но если вы будете возвращаться снова и снова к прежним отношениям, то не построите новых, — отметила Наталья Ежова.
Что мешает строить новые отношения:
- Незавершенные старые отношения и надежда на их возвращение
— Так называемый незакрытый гештальт. Это может скрываться глубоко в вашей душе. И вы будете думать, что, вот, все пройдет, и появятся новые отношения. Конечно, в таком состоянии их не будет, — объясняет психолог.
- Финансовая зависимость
Речь идет о ситуации, когда женщина живет за счет алиментов. В такой ситуаций нужно научиться самостоятельно обеспечивать себя.
- Эмоциональная зависимость
— Возникает, когда человек считает, что только с предыдущим партнером чувствовал себя счастливым и успешным. Из-за этого постоянно может тянуть к нему, — добавляет Наталья Ежова.
- Обиды
По словам психолога, если они есть, их необходимо проработать, освободиться от мыслей об одиночестве.
В этом поможет психотерапевт.