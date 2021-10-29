Психологическая несовместимость. Причины и что делать

Симпатия, хороший секс и взаимоуважение не улучшат отношения между мужчиной и женщиной, если есть психологическая несовместимость.

Психолог, сексолог реалити Эксы на Новом канале Наталья Ежова рассказала, с чем это связано и можно ли изменить ситуацию.

— Девушка, у которой был строгий отец, будет выбирать ласкового и бережного партнера. Если будут попадаться похожие на отца, то они будут напоминать ей боль, которую она уже пережила в детстве. Если у мужчины была скупая мать, то такие женщины будут раздражать его. Ситуация будет вызывать боль и приведет к расставанию. Добрый муж и щедрая жена – такие партнеры будут совместимы для любимых с такими психологическими травмами, – говорит Наталья Ежова.

По ее словам, с этим можно работать, если пара все-таки хочет сохранить отношения.

– Любую пару можно вывести из несовместимости в совместимость с помощью психологической проработки травм. Ведь психологически здоровый человек более совместим и может создать крепкие отношения. А еще он всегда откровенно проговаривает свои желания, отстаивает границы, знает, чего хочет, беспокоится о себе и об отношениях, — добавляет специалист.

Проблему можно попытаться решить самостоятельно. Если же не выходит, обратиться к психологу и поработать с ним.