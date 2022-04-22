Из-за войны в Украине некоторые граждане могут чувствовать злость, которая просто распирает их изнутри.

Об этой эмоции подробнее рассказала медицинский психолог и КПТ-терапевт Нателла Дубашидзе.

— Каждый из нас имеет на злость полное право. Но иногда она истощает, лишает сил и может спровоцировать ссоры с близкими людьми. Кроме того, под гневом могут маскироваться совсем другие эмоции. И чтобы пережить их, нам нужно заметить, назвать и признать эти эмоции, — говорит Нателла Дубашидзе.

По ее словам, иногда гнев считается более приемлемым, чем другие эмоции, особенно в семьях, где родители запрещали “ныть”, плакать и проявлять слабость. Человек может выражать гнев, чтобы замаскировать эмоции, которые заставляют его чувствовать себя уязвимым, например, обида или вина.

Пусковым механизмом злобы являются люди, места, ситуации и вещи.

Однако гнев часто является только вершиной айсберга. За ним могут скрываться другие эмоции: уныние, разочарование, горе, одиночество, обреченность, голод, смущение, боль, беспомощность, страдание, стресс, тревога, угроза, усталость, пренебрежение, вина, стыд, зависть, страх.

Как справиться со своими эмоциями?

Следует помнить, что злость – это эмоция, которая просто пройдет рано или поздно. В первую очередь нужно ее признать, пообщаться об этом с близкими или друзьями, не стесняться попросить их поддержки.

Если не выходит, можно попросить помощи психолога.

Источник: Киевский дворик