Через війну в Україні деякі громадяни можуть відчувати злість, яка просто розпирає їх зсередини.

Про цю емоцію розповіла детальніше медичний психолог та КПТ-терапевт Нателла Дубашидзе.

– Кожен з нас має на злість повне право. Але часом вона виснажує, позбавляє сил та навіть може спровокувати сварки з близькими людьми. Крім того, під гнівом можуть маскуватися зовсім інші емоції. І щоб пережити їх, нам необхідно помітити, назвати та визнати ці емоції, – говорить Нателла Дубашидзе.

За її словами, іноді гнів вважається більш прийнятним, ніж інші емоції, особливо у сім’ях, де батьки забороняли “нити”, плакати та проявляти слабкість. Людина може виражати гнів, щоб замаскувати емоції, які змушують її відчувати себе вразливою, наприклад, образа чи провина.

Пусковим механізмом злості є люди, місця, ситуації та речі.

Проте гнів часто є лише вершиною айсберга. За ним можуть ховатися інші емоції: смуток, розчарування, горе, самотність, приреченість, голод, збентеженість, біль, безпомічність, страждання, стрес, тривога, загроза, втома, зневага, провина, сором, заздрість, страх.

Як впоратися зі своїми емоціями?

Варто пам’ятати, що злість – це емоція, яка просто мине рано чи пізно. Першочергово треба її визнати, поспілкуватися про це з близькими чи друзями, не соромитися попросити їхньої підтримки.

Якщо не виходить, можна попросити допомоги психолога.

Джерело: Київський дворик