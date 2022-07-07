Размять мышцы и улучшить свою физическую подготовку можно всего за одну минуту. Вашему вниманию простая тренировка, которая состоит всего из пяти упражнений.

Все они достаточно просты и по силам каждому.

1. Джампинг Джеки – 15 повторов.

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В США это упражнение известно под названием “звездный скачок” и часто используется во время физической подготовки в армии США.

Это скачок из положения широко расставленных ног и приподнятых рук над головой до возвращения в положение ноги вместе и руки по бокам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kozachok Oleksandr (@kozachok_aleksandr_)

2. Бег на месте – 15 повторов.

Высоко поднимайте колени, по желанию можно вытянуть руки вперед и пытаться прикасаться коленями к ладоням.

3. Отжимание – 15 повторов.

Если трудно делать простое отжимание, можно сделать упор на колени, ноги скрестить.

4. Приседания с выпрыгиванием – 15 повторов.

Это упражнение нужно делать плавно, без резких движений.

5. Подтягивание (для опытных) – 10 повторов.

Кому тяжело сделать это упражнение, можно пропустить. Но научиться подтягиваться можно всем. Главное — желание.