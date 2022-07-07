Размять мышцы и улучшить свою физическую подготовку можно всего за одну минуту. Вашему вниманию простая тренировка, которая состоит всего из пяти упражнений.
Все они достаточно просты и по силам каждому.
1. Джампинг Джеки – 15 повторов.
В США это упражнение известно под названием “звездный скачок” и часто используется во время физической подготовки в армии США.
Это скачок из положения широко расставленных ног и приподнятых рук над головой до возвращения в положение ноги вместе и руки по бокам.
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2. Бег на месте – 15 повторов.
Высоко поднимайте колени, по желанию можно вытянуть руки вперед и пытаться прикасаться коленями к ладоням.
3. Отжимание – 15 повторов.
Если трудно делать простое отжимание, можно сделать упор на колени, ноги скрестить.
4. Приседания с выпрыгиванием – 15 повторов.
Это упражнение нужно делать плавно, без резких движений.
5. Подтягивание (для опытных) – 10 повторов.
Кому тяжело сделать это упражнение, можно пропустить. Но научиться подтягиваться можно всем. Главное — желание.