Розім’яти м’язи та покращити свою фізичну підготовку можна всього за одну хвилину. До вашої уваги просте тренування, яке складається всього з п’яти вправ.

Всі вони досить прості і під силу кожному.

1. Джампінг Джеки – 15 повторів.

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В США ця вправа відома під назвою “зірковий стрибок” і часто використовується під час фізичної підготовки в армії США.

Це стрибок з положення широко розставлених ніг і піднятих рук над головою до повернення в положення ноги разом і руки по боках.

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2. Біг на місці – 15 повторів.

Високо піднімайте коліна, за бажанням можна витягнути руки вперед і намагатися торкатися колінами долонь.

3. Відтискання – 15 повторів.

Якщо важко робити просте відтискання, можна зробити упор на коліна, а ноги схрестити.

4. Присідання з вистрибуванням – 15 повторів.

Цю вправу треба робити плавно, без різких рухів.

5. Підтягування (для досвідчених) – 10 повторів.

Кому важко зробити цю вправу, можна пропустити. Але навчитися підтягуватися можна всім. Головне – бажання.