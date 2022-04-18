Некоторые люди могут вести себя непристойно, часто делать непристойные замечания или сводить любые разговоры к теме секса.

Факты ICTV подготовили тест на пошлость, который поможет определить, страдает ли человек от этого.

Тест на пошлость

1. Съесть банан или мороженое на людях.

Без проблем, это просто еда (0)

Я этого не делаю, это вызывает определенные ассоциации (1)

2. Кто-то на улице кричит “Киска”.

Он просто зовет кота (0)

Первое, о чем я подумаю, это женский половой орган (1)

3. У меня были фантазии о том, чтобы заняться сексом прямо в парке.

Нет, зачем это делать (0)

Да, и не раз (1)

4. Морковь или бананы в магазине — вы будете выбирать те, которые побольше.

Нет, буду брать те, которые мне нужны (0)

Я всегда выбираю овощи побольше (1)

5. Путь к сердце мужчины лежить через…

Желудок (0)

То, что ниже живота (1)

6. Выберите число, которое больше всего нравится.

11 (0)

69 (1)

7. С чем у вас ассоциируется слово рак…

Животное (0)

Поза секса (1)

8. Отправляете ли вы второй половинке свои обнаженные фото?

Нет (0)

Да, постоянно (1)

9. Бывает ли, что различные предметы у вас ассоциируются с половыми органами?

Никогда (0)

Очень часто (1)

10. Вы часто любите шутить на тему секса.

Нет (0)

Да, постоянно это делаю (1)

Результаты

За этот тест можно набрать максимум 10 баллов. Чем выше результат, тем больше вы склонны к пошлости.

Источник: Тestometrika