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Секс

Банан или клубничка… Тест на пошлость

18 апреля 2022, 18:15
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
сексуальность

Некоторые люди могут вести себя непристойно, часто делать непристойные замечания или сводить любые разговоры к теме секса.

Факты ICTV подготовили тест на пошлость, который поможет определить, страдает ли человек от этого.

Тест на пошлость

1. Съесть банан или мороженое на людях.

  • Без проблем, это просто еда (0)
  • Я этого не делаю, это вызывает определенные ассоциации (1)

2. Кто-то на улице кричит “Киска”.

  • Он просто зовет кота (0)
  • Первое, о чем я подумаю, это женский половой орган (1)

3. У меня были фантазии о том, чтобы заняться сексом прямо в парке.

  • Нет, зачем это делать (0)
  • Да, и не раз (1)

4. Морковь или бананы в магазине — вы будете выбирать те, которые побольше.

  • Нет, буду брать те, которые мне нужны (0)
  • Я всегда выбираю овощи побольше (1)

5. Путь к сердце мужчины лежить через…

  • Желудок (0)
  • То, что ниже живота (1)

6. Выберите число, которое больше всего нравится.

  • 11 (0)
  • 69 (1)

7. С чем у вас ассоциируется слово рак…

  • Животное (0)
  • Поза секса (1)

8. Отправляете ли вы второй половинке свои обнаженные фото?

  • Нет (0)
  • Да, постоянно (1)

9. Бывает ли, что различные предметы у вас ассоциируются с половыми органами?

  • Никогда (0)
  • Очень часто (1)

10. Вы часто любите шутить на тему секса.

  • Нет (0)
  • Да, постоянно это делаю (1)
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Результаты

За этот тест можно набрать максимум 10 баллов. Чем выше результат, тем больше вы склонны к пошлости.

Источник: Тestometrika

Теги
онлайн , Психология , Тест
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