Некоторые люди могут вести себя непристойно, часто делать непристойные замечания или сводить любые разговоры к теме секса.
Факты ICTV подготовили тест на пошлость, который поможет определить, страдает ли человек от этого.
Тест на пошлость
1. Съесть банан или мороженое на людях.
- Без проблем, это просто еда (0)
- Я этого не делаю, это вызывает определенные ассоциации (1)
2. Кто-то на улице кричит “Киска”.
- Он просто зовет кота (0)
- Первое, о чем я подумаю, это женский половой орган (1)
3. У меня были фантазии о том, чтобы заняться сексом прямо в парке.
- Нет, зачем это делать (0)
- Да, и не раз (1)
4. Морковь или бананы в магазине — вы будете выбирать те, которые побольше.
- Нет, буду брать те, которые мне нужны (0)
- Я всегда выбираю овощи побольше (1)
5. Путь к сердце мужчины лежить через…
- Желудок (0)
- То, что ниже живота (1)
6. Выберите число, которое больше всего нравится.
- 11 (0)
- 69 (1)
7. С чем у вас ассоциируется слово рак…
- Животное (0)
- Поза секса (1)
8. Отправляете ли вы второй половинке свои обнаженные фото?
- Нет (0)
- Да, постоянно (1)
9. Бывает ли, что различные предметы у вас ассоциируются с половыми органами?
- Никогда (0)
- Очень часто (1)
10. Вы часто любите шутить на тему секса.
- Нет (0)
- Да, постоянно это делаю (1)
Результаты
За этот тест можно набрать максимум 10 баллов. Чем выше результат, тем больше вы склонны к пошлости.
Источник: Тestometrika