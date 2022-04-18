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Секс

Банан чи полуничка… Тест на вульгарність

18 Квітня 2022, 18:15
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
сексуальность

Деякі люди можуть поводитися непристойно, часто робити двозначні зауваження або зводити будь-які розмови до сексу.

Факти ICTV підготували тест на вульгарність, який допоможе визначити, чи страждає людина від цього.

Тест на вульгарність

1. З’їсти банан чи морозиво на людях.

  • Без проблем, це просто їжа (0)
  • Я цього не роблю, це викликає певні асоціації (1)

2. Хтось на вулиці кричить “Кицька”.

  • Він просто кличе кота (0)
  • Перше, про що я подумаю, це жіночий статевий орган (1)

3. У мене були фантазії про те, щоб зайнятися сексом просто у парку.

  • Ні, навіщо це робити (0)
  • Так, і не раз (1)

4. Морква або банани в магазині – ви вибиратимете ті, які більші.

  • Ні, братиму ті, які мені потрібні (0)
  • Я завжди вибираю більші овочі (1)

5. Шлях до серця чоловіка лежить через…

  • Шлунок (0)
  • Те, що нижче живота (1)

6. Виберіть число, яке найбільше подобається.

  • 11 (0)
  • 69 (1)

7. З чим у вас асоціюється слово рак…

  • Тварина (0)
  • Поза сексу (1)

8. Чи надсилаєте ви другій половинці свої оголені фотографії?

  • Ні (0)
  • Так, постійно (1)

9. Чи буває, що різні предмети у вас асоціюються зі статевими органами?

  • Ніколи (0)
  • Дуже часто (1)

10. Ви часто любите жартувати на тему сексу.

  • Ні (0)
  • Так, постійно це роблю (1)
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Результати

За цей тест можна набрати максимум 10 балів. Чим вищий результат, тим більше ви схильні до вульгарності.

Джерело: Тestometrika

Теги
онлайн , Психологія , Тест
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