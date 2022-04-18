Деякі люди можуть поводитися непристойно, часто робити двозначні зауваження або зводити будь-які розмови до сексу.

Факти ICTV підготували тест на вульгарність, який допоможе визначити, чи страждає людина від цього.

Тест на вульгарність

1. З’їсти банан чи морозиво на людях.

Без проблем, це просто їжа (0)

Я цього не роблю, це викликає певні асоціації (1)

2. Хтось на вулиці кричить “Кицька”.

Він просто кличе кота (0)

Перше, про що я подумаю, це жіночий статевий орган (1)

3. У мене були фантазії про те, щоб зайнятися сексом просто у парку.

Ні, навіщо це робити (0)

Так, і не раз (1)

4. Морква або банани в магазині – ви вибиратимете ті, які більші.

Ні, братиму ті, які мені потрібні (0)

Я завжди вибираю більші овочі (1)

5. Шлях до серця чоловіка лежить через…

Шлунок (0)

Те, що нижче живота (1)

6. Виберіть число, яке найбільше подобається.

11 (0)

69 (1)

7. З чим у вас асоціюється слово рак…

Тварина (0)

Поза сексу (1)

8. Чи надсилаєте ви другій половинці свої оголені фотографії?

Ні (0)

Так, постійно (1)

9. Чи буває, що різні предмети у вас асоціюються зі статевими органами?

Ніколи (0)

Дуже часто (1)

10. Ви часто любите жартувати на тему сексу.

Ні (0)

Так, постійно це роблю (1)

Результати

За цей тест можна набрати максимум 10 балів. Чим вищий результат, тим більше ви схильні до вульгарності.

Джерело: Тestometrika