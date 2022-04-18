Деякі люди можуть поводитися непристойно, часто робити двозначні зауваження або зводити будь-які розмови до сексу.
Факти ICTV підготували тест на вульгарність, який допоможе визначити, чи страждає людина від цього.
Тест на вульгарність
1. З’їсти банан чи морозиво на людях.
- Без проблем, це просто їжа (0)
- Я цього не роблю, це викликає певні асоціації (1)
2. Хтось на вулиці кричить “Кицька”.
- Він просто кличе кота (0)
- Перше, про що я подумаю, це жіночий статевий орган (1)
3. У мене були фантазії про те, щоб зайнятися сексом просто у парку.
- Ні, навіщо це робити (0)
- Так, і не раз (1)
4. Морква або банани в магазині – ви вибиратимете ті, які більші.
- Ні, братиму ті, які мені потрібні (0)
- Я завжди вибираю більші овочі (1)
5. Шлях до серця чоловіка лежить через…
- Шлунок (0)
- Те, що нижче живота (1)
6. Виберіть число, яке найбільше подобається.
- 11 (0)
- 69 (1)
7. З чим у вас асоціюється слово рак…
- Тварина (0)
- Поза сексу (1)
8. Чи надсилаєте ви другій половинці свої оголені фотографії?
- Ні (0)
- Так, постійно (1)
9. Чи буває, що різні предмети у вас асоціюються зі статевими органами?
- Ніколи (0)
- Дуже часто (1)
10. Ви часто любите жартувати на тему сексу.
- Ні (0)
- Так, постійно це роблю (1)
Результати
За цей тест можна набрати максимум 10 балів. Чим вищий результат, тим більше ви схильні до вульгарності.
Джерело: Тestometrika