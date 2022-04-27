Печенье – отличный вариант для перекуса и хороший способ порадовать себя чем-нибудь вкусным.

Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, какое печенье можно приготовить из ингредиентов.

Имбирное

Оно ассоциируется с новогодними праздниками, но его можно готовить и в другие дни. Для этого необходимы мука, сахар, яйца, сливочное масло, корица, имбирь и какао-порошок. Можно добавить ванильный сахар, цедру лимона или апельсина, мускатный орех и даже немного черного перца.

Песочное

Кроме базовых ингредиентов, для приготовления понадобятся любые орехи, мак, кокосовая стружка, семена льна.

Творожное

Для него необходимы всего пять ингредиентов: кисломолочный творог, мука, соль, разрыхлитель и сливочное масло, которое можно заменить маргарином по желанию.

На кефире

Для его приготовления нужны кефир, сахар, а также пшеничная или цельнозерновая мука. Можно использовать микс.

Банановое

Понадобятся только мука, яйца и сливочное масло. Банан использовать даже тот, кто долго лежит. Можно добавить шоколад.

Источник: Клопотенко