Печиво – чудовий варіант для перекусу та гарний спосіб потішити себе чимось смачним.

Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, яке печиво можна приготувати з простих інгредієнтів.

Імбирне

Воно асоціюється з новорічними святами, проте його можна готувати й в інші дні. Для цього треба борошно, цукор, яйця, вершкове масло, кориця, імбир та какао-порошок. Можна додати ванільний цукор, цедру лимона чи апельсина, мускатний горіх та навіть трішки чорного перцю.

Пісочне

Окрім базових інгредієнтів, для приготування знадобляться будь-які горіхи, мак, кокосова стружка, насіння льону.

Сирне

Для нього необхідно лише п’ять інгредієнтів: кисломолочний сир, борошно, сіль, розпушувач та вершкове масло, яке можна замінити маргарином за бажанням.

На кефірі

Для його приготування треба кефір, цукор, а також пшеничне чи цільнозернове борошно. Можна використати мікс.

Бананове

Знадобляться лише борошно, яйця та вершкове масло. Банан використовувати навіть той, який довго лежить. Можна додати шоколад.

Джерело: Клопотенко