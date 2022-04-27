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Їжа

Бананове та пісочне: яке печиво найлегше приготувати

27 Квітня 2022, 22:42
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
печиво
Джерело: Pixabay

Печиво – чудовий варіант для перекусу та гарний спосіб потішити себе чимось смачним.

Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, яке печиво можна приготувати з простих інгредієнтів.

  • Імбирне

Воно асоціюється з новорічними святами, проте його можна готувати й в інші дні. Для цього треба борошно, цукор, яйця, вершкове масло, кориця, імбир та какао-порошок. Можна додати ванільний цукор, цедру лимона чи апельсина, мускатний горіх та навіть трішки чорного перцю.

  • Пісочне

Окрім базових інгредієнтів, для приготування знадобляться будь-які горіхи, мак, кокосова стружка, насіння льону.

  • Сирне

Для нього необхідно лише п’ять інгредієнтів: кисломолочний сир, борошно, сіль, розпушувач та вершкове масло, яке можна замінити маргарином за бажанням.

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  • На кефірі

Для його приготування треба кефір, цукор, а також пшеничне чи цільнозернове борошно. Можна використати мікс.

  • Бананове

Знадобляться лише борошно, яйця та вершкове масло. Банан використовувати навіть той, який довго лежить. Можна додати шоколад.

Джерело: Клопотенко

Теги
Кулінарні рецепти, Рецепт, Солодощі
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