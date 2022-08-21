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Секс

Безопасный секс: презерватив защищает от инфекций на 98%

21 августа 2022, 12:30
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
секс
Источник: Depositphotos

Во время сильных потрясений всегда обостряются человеческие чувства и инстинкты. С начала войны украинцы жаловались на снижение либидо из-за страха и бытовых сложностей, но время идет, и люди возвращаются к жизни, привычным делам.

Однако не следует забывать о безопасности, особенно сейчас, когда доступ к своевременному обследованию и адекватному лечению может быть ограничен. Особенно это касается инфекций, передающихся половым путём.

Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП)

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ИППП могут сильно усложнить вашу жизнь. Они вызывают как минимум дискомфорт: воспаление, различные выделения из половых органов, повышение температуры в краткосрочном периоде.

Без диагностики и адекватного лечения эти заболевания могут нарушить репродуктивную функцию и проблемы с другими системами организма и даже смертельными — СПИД, вирусные гепатиты B и С.

Ожидать, что люди будут воздерживаться от секса во время войны, было бы наивно. К тому же заниматься любовью полезно для здоровья, особенно психического.

И к счастью, предотвратить ИППП в наше время легко. Барьерный метод контрацепции работает очень хорошо: при правильном применении качественные презервативы дают до 98% защиты.

При использовании кондомов важно:

  • контролировать срок годности и целостность упаковки
  • хранить в специальной упаковке, идеально — металлической коробочке, а не в кармане у тела, где они нагреваются, и не в сумке, где трутся другие вещи
  • использовать только в комбинации с природной смазкой или искусственной на водной основе, ведь жир (масла, кремы) и силикон в составе лубрикантов разрушает латекс.
    выбирать свой размер
  • менять презерватив, если начали одевать не той стороной, менять между половыми актами, сексуальными практиками.
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Лечение ИППП должен назначать врач (уролог, гинеколог) после определения конкретного возбудителя, а провести такое исследование в военных условиях часто невозможно. Именно поэтому направляйте усилия на предотвращение болезни.

Источник: НЦОС

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