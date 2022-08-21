Во время сильных потрясений всегда обостряются человеческие чувства и инстинкты. С начала войны украинцы жаловались на снижение либидо из-за страха и бытовых сложностей, но время идет, и люди возвращаются к жизни, привычным делам.

Однако не следует забывать о безопасности, особенно сейчас, когда доступ к своевременному обследованию и адекватному лечению может быть ограничен. Особенно это касается инфекций, передающихся половым путём.

Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП)

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ИППП могут сильно усложнить вашу жизнь. Они вызывают как минимум дискомфорт: воспаление, различные выделения из половых органов, повышение температуры в краткосрочном периоде.

Без диагностики и адекватного лечения эти заболевания могут нарушить репродуктивную функцию и проблемы с другими системами организма и даже смертельными — СПИД, вирусные гепатиты B и С.

Ожидать, что люди будут воздерживаться от секса во время войны, было бы наивно. К тому же заниматься любовью полезно для здоровья, особенно психического.

И к счастью, предотвратить ИППП в наше время легко. Барьерный метод контрацепции работает очень хорошо: при правильном применении качественные презервативы дают до 98% защиты.

При использовании кондомов важно:

контролировать срок годности и целостность упаковки

хранить в специальной упаковке, идеально — металлической коробочке, а не в кармане у тела, где они нагреваются, и не в сумке, где трутся другие вещи

использовать только в комбинации с природной смазкой или искусственной на водной основе, ведь жир (масла, кремы) и силикон в составе лубрикантов разрушает латекс.

выбирать свой размер

выбирать свой размер менять презерватив, если начали одевать не той стороной, менять между половыми актами, сексуальными практиками.

Лечение ИППП должен назначать врач (уролог, гинеколог) после определения конкретного возбудителя, а провести такое исследование в военных условиях часто невозможно. Именно поэтому направляйте усилия на предотвращение болезни.

Источник: НЦОС