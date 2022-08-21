Під час великих стресів завжди загострюються людські почуття та інстинкти. З початку війни українці скаржилися на зниження лібідо через страх та побутові складнощі, але час іде, і люди повертаються до життя, звичних справ.

Однак не слід забувати про безпеку, особливо зараз, коли доступ до своєчасного обстеження та адекватного лікування може бути обмежений. Особливо це стосується інфекцій, що передаються статевим шляхом.

Інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ)

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ІПСШ можуть сильно ускладнити ваше життя. Вони викликають щонайменше дискомфорт: подразнення, різноманітні виділення зі статевих органів, підвищення температури — в короткостроковому періоді.

Без діагностики та адекватного лікування ці захворювання можуть порушити репродуктивну функцію та проблем з іншими системами організму та навіть бути смертельними – СНІД, вірусні гепатити B та С.

Очікувати, що люди будуть утримуватися від сексу під час війни, було б наївно. До того ж кохатися корисно для здоров’я, особливо психічного.

Та на щастя, запобігти ІПСШ у наш час легко. Бар’єрний метод контрацепції працює дуже добре: за правильного застосування якісні презервативи дають до 98% захисту.

Щодо використання кондомів важливо:

контролювати строк придатності та цілісність упаковки

зберігати у спеціальній упаковці, ідеально — металевій коробочці, а не у кишені біля тіла, де вони нагріваються, і не в сумці, де труться об інші речі

використовувати лише в комбінації з природною змазкою або штучною на водній основі, адже жир (олії, креми) та силікон у складі лубрикантів руйнує латекс

обирати свій розмір

змінювати презерватив, якщо почали вдягати не тим боком, змінювати між статевими актами, сексуальними практиками.

Лікування ІПСШ має призначати лікар (уролог, гінеколог) після визначення конкретного збудника, а провести таке дослідження в воєнних умовах часто неможливо. Саме тому спрямовуйте зусилля на запобігання хвороби.

Джерело: НЦГЗ