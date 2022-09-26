Бигос – это блюдо типа жаркого. Только в бигосе вместо картофеля добавляется квашеная капуста. Вкус мяса от этого становится удивительно ароматным и насыщенным. Шеф Евгений Клопотенко предлагает приготовить бигос по своему рецепту – с мясом курицы, гречкой и пряной зрением. На приготовление уходит всего пол часа времени.

Ингредиенты

2 шт. куриного филе

300 г гречихи

300 г квашеной капусты

600-700 мл воды

50 г сливочного масла

1 ч. л. зиры

соль и перец по вкусу

Вымойте куриное филе и зачистите его от пленок и лишнего жира. Нарежьте на одинаковые кусочки.

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Переложите кусочки курицы в форму для запекания с высокими бортиками. Распределите по форме.

Сверху уложите квашеную капусту.

Всыпьте в форму гречневую крупу и аккуратно распределите ее по емкости.

Сливочное охлажденное масло нарежьте маленькими кубиками и разложите продукт по гречке.

Распределите кусочки масла между ингредиентами, смазывая по одному и края формы. Духовку разогрейте до 220 градусов.

Влейте в форму воды, добавьте 1 ч. л. зиры, посолите и поперчите по вкусу.

Поставьте бигос в духовку и запекайте 20-30 минут. Извлеките готовое блюдо и перемешав все ингредиенты, подавайте к столу.

Источник: Евгений Клопотенко