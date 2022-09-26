Бигос – это блюдо типа жаркого. Только в бигосе вместо картофеля добавляется квашеная капуста. Вкус мяса от этого становится удивительно ароматным и насыщенным. Шеф Евгений Клопотенко предлагает приготовить бигос по своему рецепту – с мясом курицы, гречкой и пряной зрением. На приготовление уходит всего пол часа времени.
Ингредиенты
- 2 шт. куриного филе
- 300 г гречихи
- 300 г квашеной капусты
- 600-700 мл воды
- 50 г сливочного масла
- 1 ч. л. зиры
- соль и перец по вкусу
Вымойте куриное филе и зачистите его от пленок и лишнего жира. Нарежьте на одинаковые кусочки.
Переложите кусочки курицы в форму для запекания с высокими бортиками. Распределите по форме.
Сверху уложите квашеную капусту.
Всыпьте в форму гречневую крупу и аккуратно распределите ее по емкости.
Сливочное охлажденное масло нарежьте маленькими кубиками и разложите продукт по гречке.
Распределите кусочки масла между ингредиентами, смазывая по одному и края формы. Духовку разогрейте до 220 градусов.
Влейте в форму воды, добавьте 1 ч. л. зиры, посолите и поперчите по вкусу.
Поставьте бигос в духовку и запекайте 20-30 минут. Извлеките готовое блюдо и перемешав все ингредиенты, подавайте к столу.
Источник: Евгений Клопотенко