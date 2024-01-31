Что за блюдо засыпанная капуста? Если спросить у хозяек, что в Украине готовят из капусты, то они, наверное, смогут вспомнить не более 7-8 блюд, но вряд ли среди них будет рецепт засыпанной капусты. Это блюдо, хотя очень вкусное и питательное, незаслуженно забыто. Но стоит признать, что некоторые регионы Украины все еще готовят это старинное блюдо и подают его, такое вкусное и ароматное, засыпанное шкварками и в будни, и на праздники.
Сейчас же это аутентичное украинское блюдо стало настоящим трендом сезона! Итак, делимся замечательным рецептом приготовления засыпанной капусты. Обещаем, быть вкусно и аппетитно!
Засыпанная капуста – рецепт с пшеном и шкварками
Ингредиенты:
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- квашеная капуста – 600 г
- свежая капуста – 400 г
- пшено – 150 г
- луковица (большая) – 1 шт.
- яйца – 1 шт.
- сметана – 250 г
- подчеревина – 400 г
- соль, молотый черный перец – по вкусу
- растительное масло – для жарки
- зелень – для украшения
Приготовление:
- Свежую капусту тонко шинкуем. Квашеную капусту немного промываем (если очень кислая) и слегка отжимаем. Соединяем и перемешиваем.
- Выкладываем два вида капусты в кастрюлю с толстым дном и вливаем воды столько, чтобы полностью покрыла ее. Готовим капусту около 35-40 минут.
- Пшено промываем несколько раз холодной водой, заливаем кипятком и оставляем на 20 минут.
- Капусту перемешиваем. Выкладываем на нее пшено ровным слоем. Перемешивать не надо. Готовим при закрытой крышке 30 минут.
- Яйцо перемешиваем со сметаной, солим, вливаем воду (80 мл).
- Слегка подмороженную подчеревину нарезаем кубиками, выкладываем на сковороду смазанную маслом и жарим до золотистого цвета. Жир должен хорошо вытопиться.
- Поджаренную подчеревину выкладываем, а на жиру жарим до готовности нарезанный кубиками лук.
- Лук перекладываем в кастрюлю с капустой и пшеном, перемешиваем и готовим 5 минут.
- Затем вливаем яично-сметанную заливку, солим, перчим и хорошо перемешиваем. Готовим еще 5 минут.
- Готовую засыпанную капусту выкладываем на тарелку. Раскладываем предварительно разогретые горячие шкварки, украшаем зеленью и наслаждаемся вкусом.
Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.