Что за блюдо засыпанная капуста? Если спросить у хозяек, что в Украине готовят из капусты, то они, наверное, смогут вспомнить не более 7-8 блюд, но вряд ли среди них будет рецепт засыпанной капусты. Это блюдо, хотя очень вкусное и питательное, незаслуженно забыто. Но стоит признать, что некоторые регионы Украины все еще готовят это старинное блюдо и подают его, такое вкусное и ароматное, засыпанное шкварками и в будни, и на праздники.

Сейчас же это аутентичное украинское блюдо стало настоящим трендом сезона! Итак, делимся замечательным рецептом приготовления засыпанной капусты. Обещаем, быть вкусно и аппетитно!

Засыпанная капуста – рецепт с пшеном и шкварками

Ингредиенты:

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квашеная капуста – 600 г

свежая капуста – 400 г

пшено – 150 г

луковица (большая) – 1 шт.

яйца – 1 шт.

сметана – 250 г

подчеревина – 400 г

соль, молотый черный перец – по вкусу

растительное масло – для жарки

зелень – для украшения

Приготовление:

Свежую капусту тонко шинкуем. Квашеную капусту немного промываем (если очень кислая) и слегка отжимаем. Соединяем и перемешиваем. Выкладываем два вида капусты в кастрюлю с толстым дном и вливаем воды столько, чтобы полностью покрыла ее. Готовим капусту около 35-40 минут. Пшено промываем несколько раз холодной водой, заливаем кипятком и оставляем на 20 минут. Капусту перемешиваем. Выкладываем на нее пшено ровным слоем. Перемешивать не надо. Готовим при закрытой крышке 30 минут. Яйцо перемешиваем со сметаной, солим, вливаем воду (80 мл). Слегка подмороженную подчеревину нарезаем кубиками, выкладываем на сковороду смазанную маслом и жарим до золотистого цвета. Жир должен хорошо вытопиться. Поджаренную подчеревину выкладываем, а на жиру жарим до готовности нарезанный кубиками лук. Лук перекладываем в кастрюлю с капустой и пшеном, перемешиваем и готовим 5 минут. Затем вливаем яично-сметанную заливку, солим, перчим и хорошо перемешиваем. Готовим еще 5 минут. Готовую засыпанную капусту выкладываем на тарелку. Раскладываем предварительно разогретые горячие шкварки, украшаем зеленью и наслаждаемся вкусом.

Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.