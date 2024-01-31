Що за страва засипана капуста? Якщо запитати в господинь, що в Україні готують з капусти, то вони, мабудь, зможуть пригадати не більше 7-8 страв, але навряд чи серед них буде рецепт засипаної капусти. Ця страва, хоча дуже смачна і поживна, незаслужено забута. Та варто визнати, що деякі регіони України все ще готують цю старовинну страву і подають її, таку смачну та ароматну, засипану шкварками і в будні, і на свята.

Зараз же ця автентична українська страва стала справжнім трендом сезону! Отже, ділимося чудовим рецептом приготування засипаної капусти. Обіцяємо, бути смачно та апетитно!

Засипана капуста – рецепт з пшоном і шкварками

Інгредієнти:

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квашена капуста – 600 г

свіжа капуста – 400 г

пшоно – 150 г

цибулина (велика) – 1 шт.

яйця – 1 шт.

сметана – 250 г

підчеревина – 400 г

сіль, мелений чорний перець – до смаку

олія – для смаження

зелень – для прикрашання

Приготування:

Свіжу капусту тонко шаткуємо. Квашену капусту трішки промиваємо (якщо дуже кисла) і злегка відчавлюємо. Викладаємо давиди капусти в каструлю з товстим дном і вливаємо води стільки, щоб повністю вкрила її. Готуємо близько 35-40 хвилин. Пшоно промиваємо декілька разів холодною водою, заливаємо окропом і залишаємо на 20 хвилини. Капусту перемішуємо. Викладаємо на неї пшоно рівним шаром. Перемішувати не треба. Готуємо при закритій кришки 30 хвилин. Яйце перемішуємо зі сметаною, солимо, вливаємо воду (80 мл). Злегка підморожену підчеревину нарізаємо кубиками, викладаємо на пательню змащену олією і смажимо до золотавого кольору. Жир повинен гарно витопиться. Підсмажену підчеревину викладаємо, а на жиру смажимо до готовності нарізану кубиками цибулю. Цибулю перекладаємо у каструлю з капустою і пшоном, перемішуємо і готуємо 5 хвилини. Потім вливаємо яєчно-сметанну заливку, солимо, перчимо і гарно перемішуємо. Готуємо ще 5 хвилин. Готову засипану капусту викладаємо на тарілку. Розкладаємо попередньо розігріті гарячі шкварки, прикрашаємо зеленню і насолоджуємося смаком.

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.