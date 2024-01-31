Що за страва засипана капуста? Якщо запитати в господинь, що в Україні готують з капусти, то вони, мабудь, зможуть пригадати не більше 7-8 страв, але навряд чи серед них буде рецепт засипаної капусти. Ця страва, хоча дуже смачна і поживна, незаслужено забута. Та варто визнати, що деякі регіони України все ще готують цю старовинну страву і подають її, таку смачну та ароматну, засипану шкварками і в будні, і на свята.
Зараз же ця автентична українська страва стала справжнім трендом сезону! Отже, ділимося чудовим рецептом приготування засипаної капусти. Обіцяємо, бути смачно та апетитно!
Засипана капуста – рецепт з пшоном і шкварками
Інгредієнти:
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- квашена капуста – 600 г
- свіжа капуста – 400 г
- пшоно – 150 г
- цибулина (велика) – 1 шт.
- яйця – 1 шт.
- сметана – 250 г
- підчеревина – 400 г
- сіль, мелений чорний перець – до смаку
- олія – для смаження
- зелень – для прикрашання
Приготування:
- Свіжу капусту тонко шаткуємо. Квашену капусту трішки промиваємо (якщо дуже кисла) і злегка відчавлюємо.
- Викладаємо давиди капусти в каструлю з товстим дном і вливаємо води стільки, щоб повністю вкрила її. Готуємо близько 35-40 хвилин.
- Пшоно промиваємо декілька разів холодною водою, заливаємо окропом і залишаємо на 20 хвилини.
- Капусту перемішуємо. Викладаємо на неї пшоно рівним шаром. Перемішувати не треба. Готуємо при закритій кришки 30 хвилин.
- Яйце перемішуємо зі сметаною, солимо, вливаємо воду (80 мл).
- Злегка підморожену підчеревину нарізаємо кубиками, викладаємо на пательню змащену олією і смажимо до золотавого кольору. Жир повинен гарно витопиться.
- Підсмажену підчеревину викладаємо, а на жиру смажимо до готовності нарізану кубиками цибулю.
- Цибулю перекладаємо у каструлю з капустою і пшоном, перемішуємо і готуємо 5 хвилини.
- Потім вливаємо яєчно-сметанну заливку, солимо, перчимо і гарно перемішуємо. Готуємо ще 5 хвилин.
- Готову засипану капусту викладаємо на тарілку. Розкладаємо попередньо розігріті гарячі шкварки, прикрашаємо зеленню і насолоджуємося смаком.
Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.