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Їжа

Бігос по-українськи: капуста, м’ясо і гречка

26 Вересня 2022, 18:41
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
бигос
Джерело: Depositphotos

Бігос – це страва на кшталт печені. Лише в бігосі замість картоплі додається квашена капуста. Смак м’яса від цього стає напрочуд ароматним та насиченим. Шеф Євген Клопотенко пропонує приготувати бігос за своїм рецептом – з м’ясом курки, гречкою та пряною зірою. На приготування витрачається всього пів години часу.

Інгредієнти

  • 2 шт. курячого філе
  • 300 г гречки
  • 300 г квашеної капусти
  • 600-700 мл води
  • 50 г вершкового масла
  • 1 ч. л. зіри
  • сіль і перець до смаку

Помийте куряче філе і зачистьте його від плівок та зайвого жиру. Наріжте на однакові шматочки.

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Перекладіть шматочки курки у форму для запікання з високими бортиками. Розподіліть по формі.

Зверху покладіть квашену капусту.

Всипте в форму гречану крупу і акуратно розподіліть її по ємності.

Вершкове масло охолоджене наріжте маленькими кубиками та розкладіть продукт по гречці.

Розподіліть шматочки масла між інгредієнтами, змащуючи за одним і краї форми. Духовку розігрійте до  220 градусів.

Влийте в форму води, додайте 1 ч. л. зіри, посоліть і поперчіть до смаку.

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Поставте бігос у духовку та запікайте 20-30 хвилин. Готову страву вийміть та перемішавши всі інгредієнти, подавайте до столу.

Джерело: Євген Клопотенко

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