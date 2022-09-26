Бігос – це страва на кшталт печені. Лише в бігосі замість картоплі додається квашена капуста. Смак м’яса від цього стає напрочуд ароматним та насиченим. Шеф Євген Клопотенко пропонує приготувати бігос за своїм рецептом – з м’ясом курки, гречкою та пряною зірою. На приготування витрачається всього пів години часу.
Інгредієнти
- 2 шт. курячого філе
- 300 г гречки
- 300 г квашеної капусти
- 600-700 мл води
- 50 г вершкового масла
- 1 ч. л. зіри
- сіль і перець до смаку
Помийте куряче філе і зачистьте його від плівок та зайвого жиру. Наріжте на однакові шматочки.
Перекладіть шматочки курки у форму для запікання з високими бортиками. Розподіліть по формі.
Зверху покладіть квашену капусту.
Всипте в форму гречану крупу і акуратно розподіліть її по ємності.
Вершкове масло охолоджене наріжте маленькими кубиками та розкладіть продукт по гречці.
Розподіліть шматочки масла між інгредієнтами, змащуючи за одним і краї форми. Духовку розігрійте до 220 градусів.
Влийте в форму води, додайте 1 ч. л. зіри, посоліть і поперчіть до смаку.
Поставте бігос у духовку та запікайте 20-30 хвилин. Готову страву вийміть та перемішавши всі інгредієнти, подавайте до столу.
Джерело: Євген Клопотенко