Ученые Brigham and Women’s Hospital, крупнейшей университетской клиники в Гарвадской медицинской школе, представили доказательства того, что время приема пищи — важный фактор в борьбе с лишним весом.

— В этом исследовании мы задались вопросом: имеет ли значение время, в которое мы едим, когда все остальное остается неизменным, — отметила автор Нина Вуйович.

Исследователи попросили 16 пациентов с избыточным весом, которых разделили на две группы, есть в точности по двум графикам: с приемом пищи в начале дня и с приемом пищи примерно на четыре часа позже в течение дня.

Например, участник первой группы мог есть примерно в 9.00, 13.00 и 17.00, второй группы — в 13.00, 17.00 и 21.00.

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Участники регистрировали свой голод и аппетит. Исследователи же собирали образцы крови, уровни температуры тела и расхода энергии, а также образцы жировой ткани у некоторых добровольцев.

Было установлено, что участники, которые ели утром на четыре часа позже, были более голодны, медленнее сжигали калории и имели изменения в организме, которые способствовали накоплению жира.

Отмечается, что генетические тесты также показали, что накопление жира сопровождалось более поздним приемом пищи.