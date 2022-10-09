Вчені Brigham and Women’s Hospital, найбільшої університетської клініки в Гарвадській медичній школі, представили докази того, що час прийому їжі — важливий фактор в боротьбі із зайвою вагою.

– У цьому дослідженні ми задалися питанням: чи має значення час, в який ми їмо, коли все інше залишається незмінним, – зазначила автор Ніна Вуйович.

Дослідники попросили 16 пацієнтів з надмірною вагою, яких розділили на дві групи, їсти в точності за двома графіками: з прийомом їжі на початку дня і приблизно на чотири години пізніше протягом дня.

Зараз дивляться

Наприклад, учасник першої групи міг їсти приблизно о 9.00, 13.00 і 17.00, другої групи — о 13.00, 17.00 і 21.00.

Учасники реєстрували свій голод і апетит. Дослідники ж збирали зразки крові, рівні температури тіла і витрати енергії, а також зразки жирової тканини у деяких добровольців.

Було встановлено, що учасники, які їли вранці на чотири години пізніше, були більш голодні, повільніше спалювали калорії і мали зміни в організмі, які сприяли накопиченню жиру.

Відзначається, що генетичні тести також показали, що накопичення жиру супроводжувалося більш пізнім прийомом їжі.