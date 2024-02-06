Чиабатта: рецепт приготовления в домашних условиях

Рецепт чиабатты, итальянского хлеба из пшеничной муки и дрожжей, отличается от других видов тем, что имеет в готовом изделии неравномерную пористость и невероятную хрустящую корочку.

Именно чиабатта чаще других видов хлеба используется для приготовления сэндвичей во многих сетях быстрого питания. А в домашних условиях чиабатта прекрасно подходит к любым бутербродам.

Поэтому если вы еще не пробовали чиабату, стоит попробовать! Этот хлеб точно заслуживает вашего внимания своим уникальным вкусом и текстурой.

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Домашняя чиабатта – рецепт

Рецептов чиабаты множество. В классическом рецепте приготовления сахар в этот вид хлеба не добавляют. Новые виды чиабаты все чаще появляются на рынке. Хлеб, который выпекают из цельнозерновой пшеничной муки, получил название “цельная чиабата”. В Риме часто готовят чиабату с добавлением майорана. Если в тесто вместо воды добавить молоко, получится чиабата на молоке.

Ингредиеты:

Для теста:

мука пшеничная – 440 г

вода – 330 мл

соль – 1 ч. л.

сухие дрожжи – 1 ч. л.

масло (обязательно оливковое) – 3 ст. л.

Дополнительно:

мука (желательно цельнозерновая) для посыпки – 3 ст. л.

манная крупа – 1 ч. л.

Чиабатта – рецепт пошагово:

Дрожжи растворяем в теплой воде и оставляем в тепле на 10 минут. Добавляем соль и оливковое масло, перемешиваем. Теперь просеиваем муку и замешиваем тесто. Долго вымешивать тесто для чиабатты не надо. Другую миску смазываем оливковым маслом и выкладываем тесто. Накрываем его полотенцем и оставляем в теплом месте на 20 минут. Тесто выкладываем на стол посыпанный 1 ст. л. муки и, аккуратно растягивая его руками, складываем конвертом. Тесто снова оставляем “отдохнуть” на 20 минут. Это нужно сделать еще 3 раза. Потом отавляем его в тепле примерно на 1,5-2 часа. Перекладываем тесто на стол, посыпанный мукой с манной крупой (1 ст. л. муки + 1 ч. л. манной крупы). Разделяем его на 2 части и растягиваем руками, формируя продолговатые заготовки. Противень застилаем пергаментной бумагой и переворачиваем на него полученные хлебцы. Оставляем их, накрыв не плотно пленкой для пищевых продуктов на 30 минут. Духовку разогреваем до 200 °С и сбрызгиваем водой, с помощью распылителя, 5-6 раз. Чиабату по этому рецепту выпекаем сначала при 200 °С 8 минут. Температуру уменьшаем до 180 °С и выпекаем еще около 15-20 минут. Продолжаем выпекать последние 3-4 минуты на конвекции или держа духовку приоткрытой с деревянной ложкой, вставленной в отверстие, чтобы создать вентиляционное отверстие и выпустить излишек пара.

Готовую чиабату достаем из духовки и оставляем на 20-30 минут, чтобы остыла. Приятного аппетита!

Кстати, этот тип хлеба можно замораживать. А потом разморозить его в холодильнике и поставить на несколько минут в духовку или микроволновку, чтобы разогреть.

Хлеб чиабатта можно приобрести в любом супермаркете, но домашний – всегда вкуснее. Давайте приготовим его в домашних условиях!

Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.