Слово “паляница” стало символом борьбы украинского народа с оккупантами. Благодаря ему мы можем различить своих и чужих. Ведь оккупанты не могут правильно произнести это слово. Для украинцев паляница – еще и вкус детства.

Хлебчик, который часто выпекали бабушки в печи или на сковороде. Готовится он достаточно просто, из минимального количества ингредиентов.

Как приготовить паляницу дома, рассказал шеф и эксперт реалити Нового канала На ножах Алекс Якутов.

Ингредиенты

кефир – 1 стакан

сода – 0,5 ч. л.

соль – 0,5 ч. л.

яйцо – 1 шт.

мука – 0,5 кг

Приготовление

Кефир комнатной температуры смешайте с содой. Оставьте настояться 5 мин, чтобы он начал увеличиваться в объеме. Добавьте соль и яйцо. Все хорошенько взбейте до однородной массы. Просейте муку и добавьте по частям к кефиру. Замесите тесто. Сформируйте колбаску и разделите тесто на части. Палянички можно делать маленькими, на одну порцию, а можно размером со сковороду. Поставьте сковороду на средний огонь. Паляница обжаривается без масла. Когда сковорода нагреется, выложите хлебчик и убавьте огонь. Обжаривайте с двух сторон по несколько минут до готовности. Готовность проверяйте, проколов вилкой или деревянной палочкой. Тесто не должно приставать.

Такой хлебчик одинаково вкусный как со сладким, например, вареньем или медом, как в колядках, когда “хорошая с медом паляница”, так и солеными блюдами. А можно вообще есть его самостоятельно, запивая теплым молоком или чаем.