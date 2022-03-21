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Еда

Паляница за 15 минут – как приготовить украинский традиционный хлеб

21 марта 2022, 14:53
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Паляница за 15 минут – как приготовить украинский традиционный хлеб
Источник: Pixabay

Слово “паляница” стало символом борьбы украинского народа с оккупантами. Благодаря ему мы можем различить своих и чужих. Ведь оккупанты не могут правильно произнести это слово. Для украинцев паляница – еще и вкус детства.

Хлебчик, который часто выпекали бабушки в печи или на сковороде. Готовится он достаточно просто, из минимального количества ингредиентов.

Как приготовить паляницу дома, рассказал шеф и эксперт реалити Нового канала На ножах Алекс Якутов.

Алекс Якутов

Ингредиенты

  • кефир – 1 стакан
  • сода – 0,5 ч. л.
  • соль – 0,5 ч. л.
  • яйцо – 1 шт.
  • мука – 0,5 кг

Приготовление

  1. Кефир комнатной температуры смешайте с содой. Оставьте настояться 5 мин, чтобы он начал увеличиваться в объеме.
  2. Добавьте соль и яйцо. Все хорошенько взбейте до однородной массы.
  3. Просейте муку и добавьте по частям к кефиру. Замесите тесто.
  4. Сформируйте колбаску и разделите тесто на части. Палянички можно делать маленькими, на одну порцию, а можно размером со сковороду.
  5. Поставьте сковороду на средний огонь. Паляница обжаривается без масла. Когда сковорода нагреется, выложите хлебчик и убавьте огонь. Обжаривайте с двух сторон по несколько минут до готовности. Готовность проверяйте, проколов вилкой или деревянной палочкой. Тесто не должно приставать.
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Такой хлебчик одинаково вкусный как со сладким, например, вареньем или медом, как в колядках, когда “хорошая с медом паляница”, так и солеными блюдами. А можно вообще есть его самостоятельно, запивая теплым молоком или чаем.

Источник
Новый канал
Теги
Кулінарні рецепти , Рецепт , Хлеб
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