Каши, которые можно не варить. Полезные рецепты

Во время войны может возникнуть ситуация, когда выключат электроэнергию или газ, из-за чего будет невозможно приготовить еду.

Из этих соображений важно знать рецепты, не требующие готовки. Так, например, можно не варить каши, а готовить их другим способом.

Факты ICTV собрали рецепты каш, которые можно не готовить.

Овсянка с йогуртом

Ингредиенты

100 г овсянки

200 мл йогурта

добавки по желанию

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Приготовление

Насыпать овсянку в тарелку и залить йогуртом. Дать настояться 30 минут. Добавить фрукты или орехи по вкусу.

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Льняная каша

Ингредиенты

30 г семян льна

150 г молока — обыкновенного или растительного

добавки по желанию

Приготовление

Замочить семена в молоке на ночь. Утром добавить фрукты, орехи по вкусу.

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Гречка без приготовления

Ингредиенты

100 г гречки

кефир

Приготовление

Гречку промыть, высыпать в любую емкость, закрыть крышкой. Оставить на ночь. Утром добавить фрукты или другие добавки по желанию.

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Такая каша будет отличным вариантом для полезного завтрака.