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Еда

Каши, которые можно не варить. Полезные рецепты

16 марта 2022, 12:00
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
каша
Источник: Pixabay

Во время войны может возникнуть ситуация, когда выключат электроэнергию или газ, из-за чего будет невозможно приготовить еду.

Из этих соображений важно знать рецепты, не требующие готовки. Так, например, можно не варить каши, а готовить их другим способом.

Факты ICTV собрали рецепты каш, которые можно не готовить.

Овсянка с йогуртом

Ингредиенты

  • 100 г овсянки
  • 200 мл йогурта
  • добавки по желанию
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Приготовление

  1. Насыпать овсянку в тарелку и залить йогуртом. Дать настояться 30 минут.
  2. Добавить фрукты или орехи по вкусу.

 

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Льняная каша

Ингредиенты

  • 30 г семян льна
  • 150 г молока — обыкновенного или растительного
  • добавки по желанию

Приготовление

  1. Замочить семена в молоке на ночь.
  2. Утром добавить фрукты, орехи по вкусу.

 

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Гречка без приготовления

Ингредиенты

  • 100 г гречки
  • кефир
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Приготовление

  1. Гречку промыть, высыпать в любую емкость, закрыть крышкой. Оставить на ночь.
  2. Утром добавить фрукты или другие добавки по желанию.

 

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Такая каша будет отличным вариантом для полезного завтрака.

Теги
здорова їжа , Здоровое питание , Кулінарні рецепти , Рецепт
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