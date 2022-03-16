Каши, которые можно не варить. Полезные рецепты

Во время войны может возникнуть ситуация, когда выключат электроэнергию или газ, из-за чего будет невозможно приготовить еду.
Из этих соображений важно знать рецепты, не требующие готовки. Так, например, можно не варить каши, а готовить их другим способом.
Факты ICTV собрали рецепты каш, которые можно не готовить.
Овсянка с йогуртом
Ингредиенты
- 100 г овсянки
- 200 мл йогурта
- добавки по желанию
Приготовление
- Насыпать овсянку в тарелку и залить йогуртом. Дать настояться 30 минут.
- Добавить фрукты или орехи по вкусу.
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Льняная каша
Ингредиенты
- 30 г семян льна
- 150 г молока — обыкновенного или растительного
- добавки по желанию
Приготовление
- Замочить семена в молоке на ночь.
- Утром добавить фрукты, орехи по вкусу.
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Гречка без приготовления
Ингредиенты
- 100 г гречки
- кефир
Приготовление
- Гречку промыть, высыпать в любую емкость, закрыть крышкой. Оставить на ночь.
- Утром добавить фрукты или другие добавки по желанию.
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Такая каша будет отличным вариантом для полезного завтрака.