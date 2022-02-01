1 февраля 2022, 09:55 Мила Грубник редактор раздела Здоровье

День важно начинать с завтрака, а еще лучше – с правильного. Факты ICTV собрали рецепты пп-завтраков. Блинчики со вкусом пиццы Ингредиенты 150 г мягкого творога

1 яйцо

2 ст. л. кукурузной муки

50 г ветчины

40 г сыра

1 маленький помидор

1 соленый огурец

перец болгарский

зелень (например, укроп) ⁣

соль, специи по вкусу Читайте также: Назван популярный завтрак, который приводит к преждевременному старению Приготовление К творогу добавить яйцо и муку. Перемешать. Овощи и ветчину нарезать на квадратики. Добавить в тесто. Сыр потереть на мелкой терке, нарезать зелень. Все хорошо перемешать. Выпечь на предварительно разогретой сковороде с двух сторон. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марафон схуднення «Нове тіло» (@marafon_shydnenia) Запеченная тыква с сыром Ингредиенты 1 маленькая тыква

оливковое масло

чеснок

сыр дорблю Приготовление Разрезать тыкву на две части, выбрать ложкой семена. Смазать растительным маслом, натереть чесноком. Запекать в течение 20 минут в духовке при температуре 180 градусов. Добавить внутрь сыр дорблю. Запекать в течение 3 минут. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марафон схуднення (@fit_eat_marafon) Белковый завтрак Ингредиенты 100 г сыра рассыпчатого обезжиренного

2 яйца

зелень по вкусу

соль

перец Читайте также: Идеальный завтрак для мужчин, женщин и детей: что лучше есть утром Приготовление Яйца разбить в тарелку и взбить до однородной массы. Сыр растереть ложкой, смешать с яйцами. Добавить зелень и соль. Обжарить на разогретой сковороде. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лідія Лукіна експерт краси (@lukina_lidia) Утром лучше употреблять белковые продукты и овощи. Такой завтрак позволит дольше оставаться сытым.

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