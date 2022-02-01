День важно начинать с завтрака, а еще лучше – с правильного.
Факты ICTV собрали рецепты пп-завтраков.
Блинчики со вкусом пиццы
Ингредиенты
- 150 г мягкого творога
- 1 яйцо
- 2 ст. л. кукурузной муки
- 50 г ветчины
- 40 г сыра
- 1 маленький помидор
- 1 соленый огурец
- перец болгарский
- зелень (например, укроп)
- соль, специи по вкусу
Приготовление
- К творогу добавить яйцо и муку. Перемешать.
- Овощи и ветчину нарезать на квадратики. Добавить в тесто.
- Сыр потереть на мелкой терке, нарезать зелень.
- Все хорошо перемешать.
- Выпечь на предварительно разогретой сковороде с двух сторон.
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Запеченная тыква с сыром
Ингредиенты
- 1 маленькая тыква
- оливковое масло
- чеснок
- сыр дорблю
Приготовление
- Разрезать тыкву на две части, выбрать ложкой семена.
- Смазать растительным маслом, натереть чесноком.
- Запекать в течение 20 минут в духовке при температуре 180 градусов.
- Добавить внутрь сыр дорблю.
- Запекать в течение 3 минут.
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Белковый завтрак
Ингредиенты
- 100 г сыра рассыпчатого обезжиренного
- 2 яйца
- зелень по вкусу
- соль
- перец
Приготовление
- Яйца разбить в тарелку и взбить до однородной массы.
- Сыр растереть ложкой, смешать с яйцами.
- Добавить зелень и соль.
- Обжарить на разогретой сковороде.
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Утром лучше употреблять белковые продукты и овощи. Такой завтрак позволит дольше оставаться сытым.