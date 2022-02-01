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Їжа

Идеальный завтрак. Рецепты полезных блюд для правильного начала дня

1 февраля 2022, 09:55
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
сніданок

День важно начинать с завтрака, а еще лучше – с правильного.

Факты ICTV собрали рецепты пп-завтраков.

Блинчики со вкусом пиццы

Ингредиенты

  • 150 г мягкого творога
  • 1 яйцо
  • 2 ст. л. кукурузной муки
  • 50 г ветчины
  • 40 г сыра
  • 1 маленький помидор
  • 1 соленый огурец
  • перец болгарский
  • зелень (например, укроп) ⁣
  • соль, специи по вкусу
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Приготовление

  1. К творогу добавить яйцо и муку. Перемешать.
  2. Овощи и ветчину нарезать на квадратики. Добавить в тесто.
  3. Сыр потереть на мелкой терке, нарезать зелень.
  4. Все хорошо перемешать.
  5. Выпечь на предварительно разогретой сковороде с двух сторон.

 

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Публикация от Марафон схуднення «Нове тіло» (@marafon_shydnenia)

Запеченная тыква с сыром

Ингредиенты

  • 1 маленькая тыква
  • оливковое масло
  • чеснок
  • сыр дорблю

Приготовление

  1. Разрезать тыкву на две части, выбрать ложкой семена.
  2. Смазать растительным маслом, натереть чесноком.
  3. Запекать в течение 20 минут в духовке при температуре 180 градусов.
  4. Добавить внутрь сыр дорблю.
  5. Запекать в течение 3 минут.

 

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Публикация от Марафон схуднення (@fit_eat_marafon)

Белковый завтрак

Ингредиенты

  • 100 г сыра рассыпчатого обезжиренного
  • 2 яйца
  • зелень по вкусу
  • соль
  • перец
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Приготовление

  1. Яйца разбить в тарелку и взбить до однородной массы.
  2. Сыр растереть ложкой, смешать с яйцами.
  3. Добавить зелень и соль.
  4. Обжарить на разогретой сковороде.

 

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Публикация от Лідія Лукіна експерт краси (@lukina_lidia)

Утром лучше употреблять белковые продукты и овощи. Такой завтрак позволит дольше оставаться сытым.

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