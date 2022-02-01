День важливо починати зі сніданку, а ще краще – з правильного.
Факти ICTV зібрали рецепти сніданків.
Млинці зі смаком піци
Інгредієнти
- 150 г м’якого сиру
- 1 яйце
- 2 ст. л. кукурудзяного борошна
- 50 г шинки
- 40 г сиру
- 1 маленький помідор
- 1 солоний огірок
- перець болгарський
- зелень (наприклад, кріп)
- сіль, спеції за смаком
Приготування
- До м’якого сиру додати яйце та борошно. Перемішати.
- Овочі і шинку нарізати на квадратики. Додати в тісто.
- Сир потерти на дрібній тертці, нарізати зелень.
- Усе добре перемішати.
- Випікати на попередньо розігрітій сковороді з двох сторін.
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Запечений гарбуз із сиром
Інгредієнти
- 1 маленький гарбуз
- оливкова олія
- часник
- сир дорблю
Приготування
- Розрізати гарбуз на дві частини, вибрати ложкою насіння.
- Змастити олією, натерти часником.
- Запікати впродовж 20 хвилин у духовці за температури 180 градусів.
- Додати в середину сир дорблю.
- Запікати ще протягом 3 хвилин.
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Білковий сніданок
Інгредієнти
- 100 г сиру розсипчастого знежиреного
- 2 яйця
- зелень за смаком
- сіль
- перець
Приготування
- Яйця розбити у тарілку та збити до однорідної маси.
- Сир розтерти ложкою, змішати з яйцями.
- Додати зелень та сіль.
- Обсмажити на розігрітій сковороді.
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Зранку краще вживати білкові продукти та овочі. Такий сніданок дасть змогу довше залишатися ситим.