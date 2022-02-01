1 Лютого 2022, 09:55 Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я

День важливо починати зі сніданку, а ще краще – з правильного. Факти ICTV зібрали рецепти сніданків. Млинці зі смаком піци Інгредієнти 150 г м’якого сиру

1 яйце

2 ст. л. кукурудзяного борошна

50 г шинки

40 г сиру

1 маленький помідор

1 солоний огірок

перець болгарський

зелень (наприклад, кріп) ⁣

сіль, спеції за смаком Читайте також: Названо популярний сніданок, який призводить до передчасного старіння Приготування До м’якого сиру додати яйце та борошно. Перемішати. Овочі і шинку нарізати на квадратики. Додати в тісто.⁣ Сир потерти на дрібній тертці, нарізати зелень.⁣ Усе добре перемішати. Випікати на попередньо розігрітій сковороді з двох сторін. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марафон схуднення «Нове тіло» (@marafon_shydnenia) Запечений гарбуз із сиром Інгредієнти 1 маленький гарбуз

оливкова олія

часник

сир дорблю Приготування Розрізати гарбуз на дві частини, вибрати ложкою насіння. Змастити олією, натерти часником. Запікати впродовж 20 хвилин у духовці за температури 180 градусів. Додати в середину сир дорблю. Запікати ще протягом 3 хвилин. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марафон схуднення (@fit_eat_marafon) Білковий сніданок Інгредієнти 100 г сиру розсипчастого знежиреного

2 яйця

зелень за смаком

сіль

перець Читайте також: Ідеальний сніданок для чоловіків, жінок та дітей: що краще їсти вранці Приготування Яйця розбити у тарілку та збити до однорідної маси. Сир розтерти ложкою, змішати з яйцями. Додати зелень та сіль. Обсмажити на розігрітій сковороді. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лідія Лукіна експерт краси (@lukina_lidia) Зранку краще вживати білкові продукти та овочі. Такий сніданок дасть змогу довше залишатися ситим.

Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.