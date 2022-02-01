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Їжа

Ідеальний сніданок. Рецепти корисних страв для правильного початку дня

1 Лютого 2022, 09:55
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
сніданок

День важливо починати зі сніданку, а ще краще – з правильного.

Факти ICTV зібрали рецепти сніданків.

Млинці зі смаком піци

Інгредієнти

  • 150 г м’якого сиру
  • 1 яйце
  • 2 ст. л. кукурудзяного борошна
  • 50 г шинки
  • 40 г сиру
  • 1 маленький помідор
  • 1 солоний огірок
  • перець болгарський
  • зелень (наприклад, кріп) ⁣
  • сіль, спеції за смаком
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Приготування

  1. До м’якого сиру додати яйце та борошно. Перемішати.
  2. Овочі і шинку нарізати на квадратики. Додати в тісто.⁣
  3. Сир потерти на дрібній тертці, нарізати зелень.⁣
  4. Усе добре перемішати.
  5. Випікати на попередньо розігрітій сковороді з двох сторін.

 

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Публикация от Марафон схуднення «Нове тіло» (@marafon_shydnenia)

Запечений гарбуз із сиром

Інгредієнти

  • 1 маленький гарбуз
  • оливкова олія
  • часник
  • сир дорблю

Приготування

  1. Розрізати гарбуз на дві частини, вибрати ложкою насіння.
  2. Змастити олією, натерти часником.
  3. Запікати впродовж 20 хвилин у духовці за температури 180 градусів.
  4. Додати в середину сир дорблю.
  5. Запікати ще протягом 3 хвилин.

 

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Публикация от Марафон схуднення (@fit_eat_marafon)

Білковий сніданок

Інгредієнти

  • 100 г сиру розсипчастого знежиреного
  • 2 яйця
  • зелень за смаком
  • сіль
  • перець
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Приготування

  1. Яйця розбити у тарілку та збити до однорідної маси.
  2. Сир розтерти ложкою, змішати з яйцями.
  3. Додати зелень та сіль.
  4. Обсмажити на розігрітій сковороді.

 

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Публикация от Лідія Лукіна експерт краси (@lukina_lidia)

Зранку краще вживати білкові продукти та овочі. Такий сніданок дасть змогу довше залишатися ситим.

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