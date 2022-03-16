Каші, які можна не варити. Корисні рецепти

Під час війни може виникнути ситуація, коли вимкнуть електроенергію чи газ, через що буде неможливо приготувати їжу.
З цих міркувань важливо знати рецепти, які не потребують приготування. Так, наприклад, можна не варити каші, а готувати їх іншим способом.
Факти ICTV зібрали рецепти каш, які можна не готувати.
Вівсянка з йогуртом
Інгредієнти
- 100 г вівсянки
- 200 мл йогурту
- добавки за бажанням
Приготування
- Насипати вівсянку у тарілку та залити йогуртом. Дати настоятися 30 хвилин.
- Додати фрукти чи горіхи за смаком.
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Лляна каша
Інгредієнти
- 30 г насіння льону
- 150 г молока – звичайного чи рослинного
- добавки за бажанням
Приготування
- Замочити насіння у молоці на ніч.
- Зранку додати фрукти, горіхи за смаком.
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Гречка без приготування
Інгредієнти
- 100 г гречки
- кефір
Приготування
- Гречку промити, висипати у будь-яку ємність, закрити кришкою. Залишити на ніч.
- Зранку додати фрукти чи інші добавки за бажанням.
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Така каша буде чудовим варіантом для корисного сніданку.