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Їжа

Каші, які можна не варити. Корисні рецепти

16 Березня 2022, 12:00
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
каша
Джерело: Pixabay

Під час війни може виникнути ситуація, коли вимкнуть електроенергію чи газ, через що буде неможливо приготувати їжу.

З цих міркувань важливо знати рецепти, які не потребують приготування. Так, наприклад, можна не варити каші, а готувати їх іншим способом.

Факти ICTV зібрали рецепти каш, які можна не готувати.

Вівсянка з йогуртом

Інгредієнти

  • 100 г вівсянки
  • 200 мл йогурту
  • добавки за бажанням
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Приготування

  1. Насипати вівсянку у тарілку та залити йогуртом. Дати настоятися 30 хвилин.
  2. Додати фрукти чи горіхи за смаком.

 

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Лляна каша

Інгредієнти

  • 30 г насіння льону
  • 150 г молока – звичайного чи рослинного
  • добавки за бажанням

Приготування

  1. Замочити насіння у молоці на ніч.
  2. Зранку додати фрукти, горіхи за смаком.

 

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Гречка без приготування

Інгредієнти

  • 100 г гречки
  • кефір
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Приготування

  1. Гречку промити, висипати у будь-яку ємність, закрити кришкою. Залишити на ніч.
  2. Зранку додати фрукти чи інші добавки за бажанням.

 

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Така каша буде чудовим варіантом для корисного сніданку.

Теги
здорова їжа , Здорове харчування , Кулінарні рецепти , Рецепт
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