Каші, які можна не варити. Корисні рецепти

Під час війни може виникнути ситуація, коли вимкнуть електроенергію чи газ, через що буде неможливо приготувати їжу.

З цих міркувань важливо знати рецепти, які не потребують приготування. Так, наприклад, можна не варити каші, а готувати їх іншим способом.

Факти ICTV зібрали рецепти каш, які можна не готувати.

Вівсянка з йогуртом

Інгредієнти

100 г вівсянки

200 мл йогурту

добавки за бажанням

Приготування

Насипати вівсянку у тарілку та залити йогуртом. Дати настоятися 30 хвилин. Додати фрукти чи горіхи за смаком.

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Лляна каша

Інгредієнти

30 г насіння льону

150 г молока – звичайного чи рослинного

добавки за бажанням

Приготування

Замочити насіння у молоці на ніч. Зранку додати фрукти, горіхи за смаком.

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Гречка без приготування

Інгредієнти

100 г гречки

кефір

Приготування

Гречку промити, висипати у будь-яку ємність, закрити кришкою. Залишити на ніч. Зранку додати фрукти чи інші добавки за бажанням.

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Така каша буде чудовим варіантом для корисного сніданку.