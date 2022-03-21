Слово “паляниця” стало символом боротьби українського народу з окупантами. Завдяки ньому ми можемо розрізнити своїх і чужих. Адже окупанти не можуть правильно вимовити це слово. Для українців паляниця – ще й смак дитинства.
Хлібчик, який часто випікали бабусі в печі або на пательні. Готується він досить просто і з мінімальної кількості інгредієнтів.
Як приготувати паляницю вдома, розповів шеф та експерт реаліті Нового каналу На ножах Алекс Якутов.
Інгредієнти
- кефір – 1 склянка
- сода – 0,5 ч. л.
- сіль – 0,5 ч. л.
- яйце – 1 шт.
- борошно – 0,5 кг
Приготування
- Кефір кімнатної температури змішайте з содою. Залиште настоятись 5 хв, щоб він почав збільшуватись в об’ємі.
- Додайте сіль і яйце. Все гарненько збийте до однорідної маси.
- Просійте борошно і додайте частинами до кефіру. Замісіть тісто.
- Сформуйте ковбаску і розділіть тісто на частини. Палянички можна робити маленькими, на одну порцію, а можна розміром з пательню.
- Поставте сковорідку на середній вогонь. Паляниця обсмажується без олії. Коли пательня нагріється, викладіть хлібчик і зменшіть вогонь. Обсмажуйте з двох боків по кілька хвилин до готовності. Готовність перевіряйте, проколовши виделкою чи дерев’яною паличкою. Тісто не має приставати.
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Такий хлібчик однаково смакує як із солодким, наприклад, варенням чи медом, як у колядках, коли “добра з медом паляниця”, так і з солоними стравами. А можна взагалі їсти його самостійно, запиваючи теплим молоком чи чаєм.