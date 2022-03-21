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Їжа

Паляниця за 15 хвилин – як приготувати український традиційний хліб

21 Березня 2022, 14:53
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Паляниця за 15 хвилин – як приготувати український традиційний хліб
Джерело: Pixabay

Слово “паляниця” стало символом боротьби українського народу з окупантами. Завдяки ньому ми можемо розрізнити своїх і чужих. Адже окупанти не можуть правильно вимовити це слово. Для українців паляниця – ще й смак дитинства.

Хлібчик, який часто випікали бабусі в печі або на пательні. Готується він досить просто і з мінімальної кількості інгредієнтів.

Як приготувати паляницю вдома, розповів шеф та експерт реаліті Нового каналу На ножах Алекс Якутов.

Алекс Якутов

Інгредієнти

  • кефір – 1 склянка
  • сода – 0,5 ч. л.
  • сіль – 0,5 ч. л.
  • яйце – 1 шт.
  • борошно – 0,5 кг

Приготування

  1. Кефір кімнатної температури змішайте з содою. Залиште настоятись 5 хв, щоб він почав збільшуватись в об’ємі.
  2. Додайте сіль і яйце. Все гарненько збийте до однорідної маси.
  3. Просійте борошно і додайте частинами до кефіру. Замісіть тісто.
  4. Сформуйте ковбаску і розділіть тісто на частини. Палянички можна робити маленькими, на одну порцію, а можна розміром з пательню.
  5. Поставте сковорідку на середній вогонь. Паляниця обсмажується без олії. Коли пательня нагріється, викладіть хлібчик і зменшіть вогонь. Обсмажуйте з двох боків по кілька хвилин до готовності. Готовність перевіряйте, проколовши виделкою чи дерев’яною паличкою. Тісто не має приставати.
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Такий хлібчик однаково смакує як із солодким, наприклад, варенням чи медом, як у колядках, коли “добра з медом паляниця”, так і з солоними стравами. А можна взагалі їсти його самостійно, запиваючи теплим молоком чи чаєм.

Джерело
Новий канал
Теги
Кулінарні рецепти , Рецепт , Хліб
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