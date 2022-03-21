Слово “паляниця” стало символом боротьби українського народу з окупантами. Завдяки ньому ми можемо розрізнити своїх і чужих. Адже окупанти не можуть правильно вимовити це слово. Для українців паляниця – ще й смак дитинства.

Хлібчик, який часто випікали бабусі в печі або на пательні. Готується він досить просто і з мінімальної кількості інгредієнтів.

Як приготувати паляницю вдома, розповів шеф та експерт реаліті Нового каналу На ножах Алекс Якутов.

Інгредієнти

кефір – 1 склянка

сода – 0,5 ч. л.

сіль – 0,5 ч. л.

яйце – 1 шт.

борошно – 0,5 кг

Приготування

Кефір кімнатної температури змішайте з содою. Залиште настоятись 5 хв, щоб він почав збільшуватись в об’ємі. Додайте сіль і яйце. Все гарненько збийте до однорідної маси. Просійте борошно і додайте частинами до кефіру. Замісіть тісто. Сформуйте ковбаску і розділіть тісто на частини. Палянички можна робити маленькими, на одну порцію, а можна розміром з пательню. Поставте сковорідку на середній вогонь. Паляниця обсмажується без олії. Коли пательня нагріється, викладіть хлібчик і зменшіть вогонь. Обсмажуйте з двох боків по кілька хвилин до готовності. Готовність перевіряйте, проколовши виделкою чи дерев’яною паличкою. Тісто не має приставати.

Такий хлібчик однаково смакує як із солодким, наприклад, варенням чи медом, як у колядках, коли “добра з медом паляниця”, так і з солоними стравами. А можна взагалі їсти його самостійно, запиваючи теплим молоком чи чаєм.