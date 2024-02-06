Чіабата: рецепт приготування в домашніх умовах

Рецепт чіабати, італійського хліба з пшеничного борошна та дріжджів, відрізняється від інших видів тим, що має в готовому виробі нерівномірну пористість та неймовірну хрустку скоринку.

Саме чіабата частіше за інші види хліба використовується для приготування сендвічів у багатьох мережах швидкого харчування. А в домашіх умовах чіабата чудово пасує до будь-яких бутербродів.

Тож якщо ви ще не пробували чіабату, варто спробувати! Цей хліб точно заслуговує вашої уваги своїм унікальним смаком і текстурою.

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Домашня чіабата – рецепт

Рецептів чіабати безліч. В класичному рецепті приготування цукор в цей вид хліба не додають. Нові види чіабати все частіше з’являються на ринку. Хліб, який випікають із цільнозернового пшеничного борошна, отримав назву «цільна чіабата». У Римі часто готують чіабату з додаванням майорану. Якщо в тісто замість води додати молоко, вийде чіабата на молоці.

Інгредієти:

Для тіста:

борошно пшеничне – 440 г

вода – 330 мл

сіль – 1 ч. л.

сухі дріжджі – 1 ч. л.

олія (обов’язково оливкова) – 3 ст. л.

Додатково:

борошно (бажана цільнозернове) для посипання – 3 ст. л.

манна крупа – 1 ч. л.

Чіабата – рецепт покроково:

Дріжджі розчинюємо у теплій воді і залишаємо у теплі на 10 хвилин. Потім додаємо сіль та оливкову олію, перемішуємо. Просіюємо борошно і замішуємо тісто. Довго вимішувати тісто для чіабати не треба. Іншу миску змащуємо оливковою олією і викладаємо тісто. Накриваємо його рушником і залишаємо у теплому місці на 20 хвилин. Тісто викладаємо на стіл посипаний 1 ст. л. борошна і, акуратно розтягуючи його руками, складаємо конвертом. Знову залишаємо його “відпочити” на 20 хвилин. Це потрібно зробити ще 3 рази. Потім залишаємо тісто у теплі приблизно на 1,5-2 години. Перекладаємо тісто на стіл, посипаний борошном з манною крупою (1 ст. л. борошна + 1 ч. л. манної крупи). Розділяємо його на 2 частини і розтягуємо руками, формуючи довгасті заготовки. Деко застеляємо пергаментним папером і перевертаємо на нього отримані хлібці. Залишаємо їх, накривши не щільно плівкою для харчових продуктів на 30 хвилин. Духовку розігріваємо до 200 °С і збризкуємо водою, за допомогою розпилювача, 5-6 разів. Чіабату за цим рецептом випікаємо спочатку за 200 °С 8 хвилин. Температуру зменшуємо до 180 °С і випікаємо ще близько 15-20 хвилин. Продовжуємо випікати останні 3-4 хвилини на конвекції або тримаючи духовку прочиненою з дерев’яною ложкою, вставленою в отвір, щоб створити вентиляційний отвір і випустити надлишок пари.

Готову чіабату дістаємо з духовки і залишаємо на 20-30 хвилин, щоб охолола. Смачного!

До речі, цей тип хліба можна заморожувати. А потім розморозити його в холодильнику та поставити на кілька хвилин у духовку або мікрохвильовку, щоб розігріти.

Хліб чіабата можна придбати в будь-якому супермаркеті, але домашній – завжди смачніший. Приготуймо його в домашніх умовах!

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.