Почему так важно делать зарядку. Какой эффект она производит на наш организм. Какие упражнения желательно включить в комплекс. На эти вопросы по просьбе Фактов ICTV ответила наш эксперт, фитнес-тренер Александра Кобалинова.

— Переоценить важность зарядки для нашего организма практически невозможно. Времени она занимает немного, но эффект — колоссальный. Причем важно понимать, что зарядка — это не только про утро, — отмечает Александра Кобалинова.

По ее словам, зарядка — это своего рода гигиена здоровья, такая же, как, к примеру, чистка зубов по утрам.

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Зарядка придает бодрости на весь день, если ее делать утром, способствует улучшению физической формы, повышает настроение и работоспособность, если уделять ей несколько минут в течение дня.

Особенно это значимо для тех, у кого нет возможности посещать спортзал и у кого преимущественно сидячая работа, отмечает фитнес-тренер.

По ее словам, с точки зрения оздоровительного действия, зарядка великолепно:

стимулирует обмен веществ;

укрепляет сердечную мышцу и стенки сосудов;

повышает упругость мышц тела;

способствует подвижности суставов;

стимулирует работу мозга;

способствует выравниванию осанки.

По словам Александры Кобалиновой, комплекс упражнений для зарядки нужно разделить на три этапа: разминку, основные упражнения, завершение (ходьба на месте, восстановление дыхания).

Комплекс упражнений можно составлять произвольно, в зависимости от настроения и предпочтений, под любимую музыку. Однако в него обязательно должны входить такие элементы как:

дыхательные упражнения (чтобы насытить организм и мозг кислородом);

укрепляющие упражнения (приседания, упражнения на укрепление мышц пресса и спины, ходьба, прыжки или бег).

Главное, по словам эксперта, делать зарядку регулярно. И тогда уже через пару недель вы заметите приятные изменения не только в рельефе тела, но и в настроении, в уровне работоспособности, в отношении к окружающему вас миру.