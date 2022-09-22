Чому так важливо робити зарядку. Який ефект вона справляє на наш організм. Які вправи бажано включити в комплекс. На ці питання на прохання Фактів ICTV відповіла наш експерт, фітнес-тренер Олександра Кобалінова.

– Переоцінити важливість зарядки для нашого організму практично неможливо. Часу вона займає небагато, але ефект — колосальний. Причому важливо розуміти, що зарядка — це не тільки про ранок, – зазначає Олександра Кобалінова.

За її словами, зарядка – це свого роду гігієна здоров’я, така ж, як, наприклад, чищення зубів вранці.

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Зарядка додає бадьорості на весь день, якщо її робити вранці, сприяє поліпшенню фізичної форми, підвищує настрій і працездатність, якщо приділяти їй кілька хвилин протягом дня.

Особливо це значимо для тих, у кого немає можливості відвідувати спортзал і у кого переважно сидяча робота, зазначає фітнес-тренер.

За її словами, з точки зору оздоровчої дії, зарядка чудово:

стимулює обмін речовин;

зміцнює серцевий м’яз і стінки судин;

підвищує пружність м’язів тіла;

сприяє рухливості суглобів;

стимулює роботу мозку;

сприяє вирівнюванню постави.

За словами Олександри Кобалінової, комплекс вправ для зарядки потрібно розділити на три етапи: розминку, основні вправи, завершення (ходьба на місці, відновлення дихання).

Комплекс вправ можна складати довільно, залежно від настрою і переваг, під улюблену музику. Однак в нього обов’язково повинні входити такі елементи як:

дихальні вправи (щоб наситити організм і мозок киснем);

вправи, що зміцнюють (присідання, вправи на зміцнення м’язів преса і спини, ходьба, стрибки або біг).

Головне, за словами експерта, робити зарядку регулярно. І тоді вже за кілька тижнів ви помітите приємні зміни не тільки в рельєфі тіла, але і в настрої, в рівні працездатності, у ставленні до навколишнього світу.