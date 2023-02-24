Пилинг — это процедура, которая заключается в удалении старых омертвевших клеток с поверхности кожи лица с помощью различных химических или механических методов.

Бытует мнение, что пилинг — это осенне-зимняя процедура, которую не стоит выполнять летом. Факты ICTV узнали, какая польза от пилинга и почему нельзя делать процедура летом.

Что такое пилинг и как он влияет на кожу лица?

Пилинг — это контролируемое удаление определенного числа слоев кожи с целью улучшения ее качества. Это происходит с помощью активных ингредиентов, кислот, или благодаря механическому воздействию твердых частиц.

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Зачем нам пилинг? Омертвевшие клетки со временем отшелушиваются все медленнее. Кожа покрывается толстым слоем ороговевших клеток, что впоследствии приводит к закупорке пор и преждевременному старению кожи лица.

Основное назначение пилинга: убрать ороговевший слой кожи, простимулировать кислородное питание, выработку коллагена и эластина.

Кроме того, эта косметическая процедура:

Улучшает внешний вид кожи — пилинг помогает удалить пигментацию, мелкие морщинки и обезжирить кожу.

Борется с прыщами — пилинг может помочь уменьшить прыщи и предотвратить появление новых.

Питает кожу — процедура способна уменьшить обезвоживание и шелушение кожи.

Готовит кожу к другим процедурам — пилинг улучшает эффективность последующих процедур. Косметологи могут выполнить его перед лазерной терапией, фотоомоложением или мезотерапией.

Именно поэтому косметологи советуют делать регулярно! Ведь пилинг действительно может быть полезен, однако все зависит от индивидуальных потребностей и состояния кожи.

Поэтому перед выполнением пилинга обязательно проконсультируйтесь с дерматологом или косметологом, который поможет выбрать оптимальный метод и расскажет, как ухаживать за кожей после процедуры.

Косметолог Татьяна Отечко советуют выполнять пилинг тем, кто имеет:

первые возрастные изменения;

акне, постакне;

расширенные поры или жирная кожа;

пигментацию;

небольшие рубцы;

постакне;

неровный рельеф кожи;

тусклый цвет лица;

гиперкератоз;

гиперпигментацию и т. д.

— Также пилинг хорошо действует как профилактика и коррекция косметических дефектов кожи (например, неглубокие морщины) и улучшает тонус кожи, — отмечает врач.

Существует несколько видов пилинга лица. Все они отличаются по методу выполнения и глубине воздействия на кожу. По методу действия выделяют основные виды пилинга:

Химический пилинг. Механический пилинг. Физический пилинг. Лазерный пилинг.

Почему нельзя делать пилинг летом?

По словам врача косметолога Татьяны Отечко, пилинг можно проводить независимо от времени года. Главное — правильно подобранный препарат.

— Существуют всесезонные двухфазные пилинги, которые можно делать даже летом. Например, пилинг BioRePeelCl3, PRX-T33 или BioRePeel, — отмечает косметолог.

Всесезонные пилинги уникальны тем, что одна методика позволяет не только провести активный пилинг (то есть удалить отмершие клетки), но и существенно улучшает тонус кожи, увлажняет, помогает избавиться от пигментных пятен и мелких рубцов, запустить процессы регенерации и получить стойкий лифтинг-эффект.

После пилинга в солнечную пору главное не забывать о нескольких важных правил:

пилинг должен быть поверхностного регулирующего действия;

после процедуры необходимо использовать солнцезащитный крем;

не находиться на активном солнце и не посещать солярий;

не загорать, ведь это может травмировать кожу.

Если говорить об обычных пилингах, которые используются для осенне-зимних процедур, то их действительно лучше не делать летом!

Косметолог Анна Белошицкая отмечает, что оптимальный сезон для пилингов — осень и зима, когда солнце перестает быть активным.

— Дело в том, что процесс омоложения кожи, ради чего и делается пилинг, не завершается сразу после процедуры. Очищенная от мертвых клеток кожа еще очень тонкая и нежная, поэтому ей нужно время на восстановление, — отмечает Белошицкая.

Косметолог добавляет, что пока кожа окончательно не восстановится, она имеет повышенную чувствительность к ультрафиолету. Поэтому, чтобы не спровоцировать образование пигментных пятен, лицо нужно оберегать от солнечных лучей. Именно поэтому пилинги не советуют выполнять летом.

Советуем вам обратиться к своему косметологу, который посоветует правильный уход и подберет для вас подходящий пилинг. Если врач обнаружит, что вашей коже подходят всесезонные пилинги, вы сможете выполнять процедуру летом под присмотром косметолога!

Какие процедуры нужно проводить летом?

Татьяна Отечко приводит несколько топ-процедур для кожи летом: