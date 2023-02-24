Пілінг – це процедура, яка полягає у видаленні старих, відмерлих клітин з поверхні шкіри обличчя за допомогою різних хімічних або механічних методів.

Існує думка, що пілінг – це осінньо-зимова процедура, яку не варто виконувати влітку. Факти ICTV дізнавалися, яка користь від пілінгу та чому не можна робити процедура влітку.

Що таке пілінг та як він впливає на шкіру обличчя

Пілінг – це контрольоване видалення певної кількості шарів шкіри з метою покращення її якості. Це відбувається за допомогою активних інгредієнтів, кислот, чи завдяки механічній дії твердих частинок.

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Навіщо нам пілінг? Змертвілі клітини з часом злущуються усе повільніше. Шкіра покривається товстим шаром ороговілих клітин, що згодом призводить до закупорки пор та передчасному старінню шкіри обличчя.

Основне призначення пілінгу: прибрати ороговілий шар шкіри, простимулювати кисневе живлення, вироблення колагену та еластину.

Крім того, ця косметична процедура:

Покращує зовнішнього вигляду шкіри – пілінг обличчя допомагає видалити пігментацію, дрібні зморшки та знежирити шкіру.

Бореться з акне – пілінг може допомогти зменшити акне та запобігти появі нових прищів.

Живить шкіру – процедура здатна зменшити зневоднення та лущення шкіри.

Готує шкіри до інших процедур – пілінг покращує ефективність наступних процедур. Косметологи можуть виконати його перед лазерною терапією, фотоомолодженням чи мезотерапією.

Саме тому косметологи радять робити регулярно! Адже пілінг дійсно може бути корисний, проте усе залежить від індивідуальних потреб та стану шкіри.

Тому перед виконанням пілінгу обов’язково проконсультуйтесь з дерматологом чи косметологом, який допоможе вибрати оптимальний метод та розкаже, як доглядати за шкірою після процедури.

Косметолог Тетяна Отечко радять виконувати пілінг тим, хто має:

перші вікові зміни;

акне, постакне;

розширені пори чи жирну шкіра;

пігментацію;

невеликі рубці;

постакне;

нерівний рельєф шкіри;

тьмяний колір обличчя;

гіперкератоз;

гіперпігментацію тощо.

– Також пілінг гарно діє як профілактика та корекція косметичних дефектів шкіри (наприклад, неглибокі зморшки) та покращує тонус шкіри, – зазначає лікар.

Існує кілька видів пілінгу обличчя. Усі вони відрізняються за методом виконання та глибиною впливу на шкіру. За методом дії виділяють основні види пілінгу:

Хімічний. Механічний. Фізичний. Лазерний.

Чому не можна робити пілінг влітку?

За словами лікаря косметолога Тетяни Отечко, пілінг можна проводити незалежно від пори року. Головне – правильно підібраний препарат.

– Існують всесезонні двофазні пілінги, які можна робити навіть влітку. Наприклад, пілінг BioRePeelCl3, PRX-T33 чи BioRePeel, – зазначає косметолог.

Всесезонні пілінги унікальні тим, що одна методика дозволяє не тільки провести активний пілінг (тобто видалити відмерлі клітини), але й суттєво покращує тонус шкіри, зволожує, допомагає позбутися пігментних плям та дрібних рубців, запустити процеси регенерації та отримати стійкий ліфтинг-ефект.

Після пілінгу в сонячну пору головне не забувати про кілька важливих правил:

пілінг має бути поверхневої регулювальної дії;

після процедури необхідно використовувати сонцезахисний крем;

не перебувати на активному сонці та не відвідувати солярій;

не засмагати, адже це може травмувати шкіру.

Якщо говорити про звичайні пілінги, які використовуються для осінньо-зимових процедур, то їх дійсно краще не робити влітку!

Косметолог Анна Білошицька зазначає, що оптимальний сезон для пілінгів – осінь та зима, коли сонце перестає бути активним.

– Річ у тім, що процес омолодження шкіри, заради чого й робиться пілінг, не завершується відразу після процедури. Очищена від мертвих клітин шкіра ще дуже тонка та ніжна, тому їй потрібен час на відновлення, – зазначає Білошицька.

Косметолог додає, що поки шкіра остаточно не відновиться, вона має підвищену чутливість до ультрафіолету. Тому, аби не спровокувати утворення пігментних плям, обличчя потрібно оберігати від сонячних променів. Саме тому пілінги не радять виконувати влітку.

Радимо вам звернутися до свого косметолога, який порадить правильний догляд та підбере для вас слушний пілінг. Якщо лікар виявить, що вашій шкірі підходять всесезонні пілінги, ви зможете виконувати процедуру влітку під наглядом косметолога!

Які процедури потрібно проводити влітку?

Тетяна Отечко наводить кілька топ-процедур для шкіри влітку: