День любителей чеснока, отмечаемый 6 октября, мог бы стать Днем города Чикаго, ведь это название означает дикий чеснок.

Празднуют ли чикагцы это день, не знаем, но мы – любители чеснока в Украине – обязательно должны отметить его борщом с чесночными пампушками, салом по-казацки, квашеными огурчиками и салатом Поцелуйчик (куда ж без него).

Главное, не переесть. С чесноком это возможно и невозможно одновременно.

— Чеснок усиливает выделение желудочного сока и усиливает аппетит, — рассказывает врач-диетолог Борис Скачко. — Но он же способствует ускорению пищеварения и помогает избежать вздутия живота, когда в него попадает лишняя пища.

Избавляя нас от вздутия, он оберегает и сердце. Потому как сильное вздутие может нарушить кровоснабжение сердца и вызвать инфаркт.

Миф о чистке сосудов

Чеснок благотворно влияет на кровеносные сосуды. Существует даже старинный “тибетский” рецепт чистки сосудов с помощью чеснока, лимона и меда. Кавычки здесь оправданы, потому как рецепт никакой не тибетский, а чистка сосудов – не более чем миф, по мнению кардиологов.

— Этот рецепт имеет право на жизнь только в случае профилактики атеросклероза, — констатирует Борис Скачко. – Отсрочить болезнь можно, а вот избавиться от нее, увы, нет.

Причем, если раньше к этому рецепту прибегали люди в возрасте 60+, когда начинали появляться склеротические изменения, то сейчас доктор рекомендует начинать чесночную профилактику с 25-летнего возраста мужчинам и с 35-летнего – женщинам. Потому что атеросклероз очень помолодел – после 40 сосуды уже не те. Особенно если человек курит, питается неправильно и мало двигается.

Чеснок показан людям старшего возраста для укрепления стенок сосудов, потому что с годами они изнашиваются и становятся вялыми или, наоборот, жесткими.

Миф об убийце вирусов

— Вероятно, если посадить вирус на срез чеснока – он погибнет, — предположил диетолог. – Но все вирусы не переловишь, поэтому не стоит обманывать себя, что чеснок убережет от гриппа или коронавируса.

Бактериальные инфекции ему поддаются, правда. На них действуют фитонциды – летучие вещества, которые и обусловливают специфический запах овоща.

— Чеснок усиливает иммунитет не тем, что уничтожает болезнетворные микроорганизмы, а тем, что помогает переварить и усвоить белковую пищу, — объясняет диетолог. — Причем, если вам противопоказан сырой чеснок, то и в вареном виде эта способность сохраняется.

Между прочим, в период эпидемии ОРВИ для усиления иммунитета ВОЗ рекомендует употреблять больше белковой пищи.

Чеснок содержит в себе огромное количество полезных веществ и витаминов, антиоксидантов, селена. Он хорош в качестве профилактического средства от онкозаболеваний.

— Чеснок хорошо влияет на кровообращение, — отмечает Борис Скачко. — Он усиливает кровоток в органах малого таза. Поэтому мужчинам нужно употреблять его регулярно для профилактики болезней предстательной железы и усиления потенции, особенно в старшем возрасте.

А женщинам – для профилактики онкозаболеваний женской сферы.

Молодые зеленые стрелки чеснока не менее полезны, чем чеснок в головках. В них много флавоноидов, магния, что важно для нервной системы, витаминов группы В. А витамины Р и С уберегут от осложнений вирусных заболеваний.

Как употреблять чеснок

Чеснок можно есть свежим — с супами, борщом, в салатах. Добавлять к соусам и салатным заправкам. Можно залить чищенный чеснок маслом, и поливать им блюда.

— Очень полезное блюдо как для женщин, так и для мужчин — сало, перекрученное с чесноком и перцем, — советует диетолог. — Но тут нужно быть осторожным: передозировка вызывает появление лишних килограммов.

Как убрать запах чеснока

Шведские студенты как-то задались целью найти способ избавиться от запаха чеснока. Выяснилось, что уничтожить запах можно, если вместе с чесноком есть некоторые другие продукты.

Самые эффективные “поглотители” запаха чеснока — салат-латук, цикорий, сельдерей, картофель, петрушка, обычная и перечная мята, базилик и грибы, а также яблоки. Причем овощи, подвергшиеся тепловой обработке, не столь эффективны, как сырые.

Но учитывая жгучесть чеснока, употреблять его можно не всем.

Кому чеснок противопоказан

Всем, кто имеет воспалительные процессы в ротовой полости. При пародонтозе он, вроде бы, и нужен, чтобы убить бактерии, скопившиеся в карманах десен, но воспаление десен может усилиться.

Нельзя есть чеснок при эзофагите – воспалении пищевода, язве 12-перстной кишки. Вот при язве желудка можно — он усиливает кровообращение, чем и способствует заживлению язв. Но только если это действительно язва, а не рак желудка. При гастрите и гастродуодените – нельзя. При панкреатите нельзя употреблять свежий чеснок, а термически обработанный — можно.