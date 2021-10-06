День любителів часнику, що відзначається 6 жовтня, міг би стати Днем міста Чикаго, адже ця назва означає дикий часник.

Чи святкують чикагці це свято, не знаємо, але ми – любителі часнику в Україні – обов’язково маємо відзначити його борщем із часниковими пампушками, салом по-козацьки, квашеними огірочками і салатом Поцілуночок (куди ж без нього).

Головне, не переїсти. З часником це можливо та неможливо одночасно.

– Часник підсилює виділення шлункового соку і підсилює апетит, – розповідає лікар-дієтолог Борис Скачко. – Але він же сприяє прискоренню травлення і допомагає уникнути здуття живота, коли до нього потрапляє зайва їжа.

Позбавляючи нас від здуття, він оберігає й серце. Адже сильне здуття може порушити кровопостачання серця і викликати інфаркт.

Часник добре впливає на кровоносні судини. Існує навіть старовинний “тибетський” рецепт очищення судин за допомогою часнику, лимона і меду. Лапки тут виправдані, тому що рецепт ніякий не тибетський, а чищення судин – не більше, ніж міф, на думку кардіологів.

– Цей рецепт має право на життя тільки в якості профілактики атеросклерозу, – наголошує Борис Скачко. – Відтермінувати хворобу з ним можна, а от позбутися її, на жаль, ні.

Причому, якщо раніше до цього рецепту вдавалися люди віком 60+, коли починали з’являтися склеротичні зміни судин, то зараз лікар рекомендує починати часникову профілактику з 25-річного віку чоловікам і з 35-річного – жінкам. Тому що атеросклероз дуже помолодшав – після 40 судини вже не ті. Особливо якщо людина курить, харчується неправильно і мало рухається.

Часник показаний людям старшого віку для зміцнення стінок судин, оскільки з роками вони зношуються і стають млявими або, навпаки, жорсткими.

Міф про вбивцю вірусів

– Ймовірно, якщо посадити вірус на зріз часнику – він загине, – припускає дієтолог. – Але всі віруси не переловиш, тож не варто обманювати себе, що часник вбереже від грипу або коронавірусу.

Бактеріальні інфекції йому піддаються, правда. На них діють фітонциди – летючі речовини, які й обумовлюють специфічний запах овочу.

– Часник підсилює імунітет не тим, що знищує хвороботворні мікроорганізми, а тим, що допомагає переварити й засвоїти білкову їжу, – пояснює дієтолог. – Причому, якщо вам протипоказаний сирий часник, то й у вареному вигляді ця здатність зберігається.

Між іншим, в період епідемії ГРВІ для посилення імунітету ВООЗ рекомендує вживати більше білкової їжі.

Часник містить у собі величезну кількість корисних речовин і вітамінів, антиоксидантів, селену. Він хороший як профілактичний засіб від онкозахворювань.

– Часник добре впливає на кровообіг, – зауважує Борис Скачко. – Він підсилює кровотік в органах малого таза. Тому чоловікам потрібно вживати його регулярно – для профілактики хвороб передміхурової залози і посилення потенції, особливо у старшому віці.

А жінкам – для профілактики онкозахворювань жіночої сфери.

Як вживати часник

Часник можна їсти свіжим – з супами, борщем, у салатах. Додавати до соусів і салатних заправок. Можна залити чищений часник олією, і поливати нею страви.

– Дуже корисна страва як для жінок, так і для чоловіків – сало, перекручене з часником і перцем, – радить дієтолог. – Втім, тут потрібно бути обережним: передозування викликає появу зайвих кілограмів.

Молоді зелені стрілки часнику не менш корисні, ніж часник у голівках. У них багато флавоноїдів, магнію, що важливо для нервової системи, вітамінів групи В. А вітаміни Р і С вбережуть від ускладнень вірусних захворювань.

Як прибрати запах часнику

Шведські студенти якось поставили собі за мету знайти спосіб, як позбутися запаху часнику. З’ясувалося, що знищити запах можна, якщо разом із часником їсти деякі інші продукти.

Найефективніші поглиначі запаху часнику – салат-латук, цикорій, селера, картопля, петрушка, звичайна і перцева м’ята, базилік та гриби, а також яблука. Причому овочі, що піддавалися тепловій обробці, не настільки ефективні, як сирі.

Але з огляду на пекучість часнику вживати його можна не всім.

Кому часник протипоказаний

Всім, хто має запальні процеси у ротовій порожнині. При пародонтозі він начебто і потрібен, щоб убити бактерії, що скупчилися у кишенях ясен, однак запалення ясен може посилитися.

Не можна їсти часник при езофагіті – запаленні стравоходу, виразці 12-палої кишки. А ось при виразці шлунка можна – він підсилює кровообіг, чим і сприяє загоєнню виразок. Але тільки якщо це дійсно виразка, а не рак шлунка.

При гастриті і гастродуоденіті – не можна. При панкреатиті не можна вживати свіжий часник, а термічно оброблений – залюбки.