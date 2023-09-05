По словам косметологов, в ежедневный уход для женщин и мужчин должен входить и SPF-крем. Однако смыть это средство с кожи лица – задача еще та. Можно ли смывать крем SPF мицеллярной водой – читайте в материале.

Можно ли смывать SPF мицеллярной водой

Косметолог Татьяна Цымбал утверждает, что в таком случае следует обращать внимание на текстуру нашего средства. Если это SPF-крем с легкой текстурой, например, в виде молочка (не водостойкий), то вам может быть достаточно только пенки для очищения по типу кожи.

Но в случае, если это более плотная текстура и, например, водостойкая основа, то нужно смывать SPF только двухэтапной очисткой.

Это может быть мицеллярная вода и пенка для очищения по типу вашей кожи. Или можно взять гидрофильное масло и гель для очищения по типу кожи.

Как правильно смыть солнцезащитный крем с SPF

По словам косметолога, здесь важно помнить о том, что если у вас проблемная кожа, подверженная комедонам, нужно смывать крем только двухэтапной очисткой. Только одной пенки вам будет недостаточно. И только при таком очищении вы будете уверены в том, что солнцезащита вам не забьет поры.