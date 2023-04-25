Доцент дерматологии Медицинской школы Йельского университета Сара Перкинс и клинический профессор дерматологии в Стэнфордском университете Закия Рахман рассказали об истинной эффективности крем для глаз.

По словам специалистов, есть доказательства того, что кремы для глаз могут помочь предотвратить и восстановить морщины, если в их составе есть такие ключевые активные ингредиенты, как ретинолы (или отпускаемые по рецепту ретиноиды) или витамин С.

— Эти вещества увеличивают клеточный оборот, предотвращают разрушение коллагена, вырабатывают новый коллаген и создают больше гиалуроновой кислоты, — отмечают эксперты.

По их словам, ретинолы, но особенно ретиноиды, которые являются более сильными, могут вызывать раздражение кожи, хотя со временем оно должно уменьшаться.

Если вы покупаете безрецептурный продукт с ретинолом, то, по словам Перкинса, следует искать продукт с содержанием ретинола не менее 0,25–1%.

Перкинс также предупредила, что эти продукты могут усугубить солнечные ожоги, поэтому она рекомендовала наносить их на ночь и использовать солнцезащитный крем в течение дня.

Что же касается местного витамина С, то, по словам Рахман, это мощный антиоксидант, который нейтрализует вредные молекулы, называемые свободными радикалами, а также помогает в выработке коллагена.

Эксперты также упомянули, что есть доказательства того, что средства по уходу за кожей, содержащие гиалуроновую кислоту, могут улучшить внешний вид кожи, подтянуть ее, придав ей более молодой вид. Однако оба эксперта отметили, что эти эффекты будут временными.

— Крем для глаз как категория — одна из моих самых больших проблем, — призналась Перкинс.

По ее словам, ингредиенты в кремах для глаз, как правило, такие же, как и в увлажняющих кремах для лица. То есть мы просто платим больше денег за меньшее количество продукта с аналогичными преимуществами.

Эксперты также отметили, что с любым средством по уходу за кожей тоже не стоит ожидать чуда: результаты могут занять некоторое время.

Что касается лучшего метода предотвращения морщин вокруг глаз, то оба эксперта однозначно согласились: защита от солнца является ключевым фактором.