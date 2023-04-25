Доцентка дерматології Медичної школи Єльського університету Сара Перкінс і клінічна професорка дерматології в Стенфордському університеті Закія Рахман розповіли про справжню ефективність кремів для очей.

За словами фахівців, є докази того, що креми для очей можуть допомогти запобігти і відновити зморшки, якщо в їхньому складі є такі ключові активні інгредієнти, як ретиноли (або ретиноїди, що відпускаються за рецептом) або вітамін С.

– Ці речовини збільшують клітинний обіг, запобігають руйнуванню колагену, виробляють новий колаген і створюють більше гіалуронової кислоти, – зазначають експерти.

За їхніми словами, ретиноли, але особливо ретиноїди, які є сильнішими, можуть спричиняти подразнення шкіри, хоча з часом воно має зменшуватися.

Якщо ви купуєте безрецептурний продукт із ретинолом, то, за словами Перкінса, слід шукати продукт із вмістом ретинолу щонайменше 0,25-1%.

Перкінс також попередила, що ці продукти можуть посилити сонячні опіки, тому вона рекомендувала наносити їх на ніч і використовувати сонцезахисний крем протягом дня.

Що ж стосується місцевого вітаміну С, то, за словами Рахман, це потужний антиоксидант, який нейтралізує шкідливі молекули, звані вільними радикалами, а також допомагає у виробленні колагену.

Експерти також згадали, що є докази того, що засоби для догляду за шкірою, які містять гіалуронову кислоту, можуть поліпшити зовнішній вигляд шкіри, підтягнути її, надавши їй молодшого вигляду. Однак обидва експерти зазначили, що ці ефекти будуть тимчасовими.

– Крем для очей як категорія – одна з моїх найбільших проблем, – зізналася Перкінс.

За її словами, інгредієнти в кремах для очей, як правило, такі самі, як і в зволожувальних кремах для обличчя. Тобто ми просто платимо більше грошей за меншу кількість продукту з аналогічними перевагами.

Експерти також зазначили, що з будь-яким засобом для догляду за шкірою теж не варто очікувати на диво: результати можуть затягнутися на деякий час.

Що стосується найкращого методу запобігання зморшкам навколо очей, то обидва експерти однозначно погодилися: захист від сонця є ключовим фактором.