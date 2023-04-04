Чистка обличчя – це ефективна процедура, яка очищає шкіру від надлишків жиру, забруднень та комедонів.

В косметології чистку обличчя виконують як самостійну процедуру або як підготовку до інших процедур, наприклад, нанесення різних масок.

Косметологи радять регулярно проводити чистку обличчя, оскільки процедура допомагає підтримувати здоровʼя шкіри, запобігає розвитку запалень та висипань.

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Аби чистка дійсно давала позитивний ефект, варто дотримуватись певних правил після сеансу. Що не можна робити після чистки обличчя, читайте в нашому матеріалі.

Не роби цього! Що не можна робити після чистки обличчя

Естетист медичного центру Призма Леся Гладун зазначає, що під час чистки обличчя шкіра зазнає сильного стресу.

Аби зменшити реабілітаційний період та відновити шкіру, необхідно дотримуватися базових рекомендацій та правил.

Після чистки обличчя не можна:

вмиватися протягом 24 годин;

торкатися обличчя брудними руками;

протягом 2 днів користуватися декоративною косметикою;

протягом 7 днів відвідувати бані, сауни, спортивний зал, лазню, басейн тощо;

протягом 2 тижнів після процедури не можна засмагати на відкритому сонці або в солярії;

здирати “засохлу” шкірку;

протирати обличчя засобами, які містять спирт.

Також дуже важливо дослухатися до порад свого косметолога. Лікар має порадити вам спеціальні доглядові засоби та розказати усі правила догляду за шкірою після процедури.

– Памʼятайте, що чистка обличчя – це регулярна процедура. Якщо у вас суха шкіра, рекомендовано проводити процедуру один раз в 3-6 місяців. Володарям комбінованої та жирної шкіри – чистити обличчя один раз в 1-2 місяці, – радить Гладун.

Варто зазначити, що чистку обличчя не можна проводити:

під час загострення вугрової хвороби, особливо, якщо шкіра запалена;

при алергічних висипаннях;

при хронічних захворюваннях шкіри – екземі, дерматиті, псоріазі;

якщо ви страждаєте від онкологічного, автоімунного, ендокринологічного захворювання;

якщо ви хворієте на ГРВІ та іншу вірусну інфекцію.

Як доглядати за шкірою після чистки?

– В день проведення процедури рекомендовано протерти обличчя антисептичними засобами – хлоргексидином, – радить естетист.

Також в перші кілька днів після процедури замініть махрові рушники на паперові серветки. Протирати обличчя потрібно саме ними.

Ось ще кілька правил по догляду за шкірою після чистки: