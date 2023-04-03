Багато хто вважає, що після гоління волосся росте швидше і стає густішим. Це може бути пов’язано з тим, що, відростаючи, воно має інший вигляд. Однак чи впливає гоління на ріст волосся – читайте в матеріалі.

Як впливає гоління на шкіру та ріст волосся

Косметолог, майстер епіляції Іванна Жилінська зазначає, що бритва – доволі не найкращий помічник для видалення волосся (попри те, що це – один із найдешевших методів гоління).

Після неї часто бувають порізи, роздратування та інше. Крім цього, можна побачити й інший вплив:

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Не тільки для найніжнішої й тонкої шкіри бритва – це справжнісіньке випробування. Швидше всього, й у вас є шрами від бритви. Разом із волоссям на поверхні бритва зрізають ще й роговий шар клітин. Зрозуміло, шкірі таке не дуже подобається. Тому гнійні прищики, роздратування – результат нашої діяльності разом із бритвою.

Як гоління впливає на ріст волосся

За словами експерта, в інтернеті все частіше можна натрапити на популярний міф: коли ви раз поголите волосся, воно стане густішим. Але це – не так.

Гоління не впливає на колір, швидкість росту та густоту волосся.

Коли волосся формується з коренів, воно проходить через фолікули, а також через сальні залози. Коли воно виростає на поверхню шкіри, клітини більше не живі.

Під час гоління ви зрізаєте мертве волосся на поверхні шкіри. Оскільки гоління не впливає на волосся під шкірою, ви не можете вплинути на його колір, товщину чи швидкість росту.