Подразнення після гоління – поширена проблема, знайома багатьом жінкам та чоловікам.

Почервоніння та маленькі висипання мають неестетичний вигляд та спричиняють чимало дискомфорту. Крім того, запалена шкіра сильно свербить.

Факти ICTV дізнавалися, чому виникає запалення після гоління, як його позбутися та як запобігти появі.

Зараз дивляться

Запалення після гоління у чоловіків: як позбутися

Запалення після гоління обличчя – поширене явище для 40% чоловіків. Причина – занадто чутлива шкіра.

– Лезо бритви знімає верхній шар шкіри, де є захисні барʼєри. Відповідно, коли вони пошкоджуються, шкіра не має захисту, – каже косметолог Анастасія Заславська.

Також причиною подразнення можуть бути помилки в техніці гоління, тупі леза бритви, сухість шкіри чи неякісні доглядові засоби.

Косметолог додає, щоби зменшити чутливість шкіри, необхідно:

обов’язково розпарювати шкіру перед голінням (наприклад, за допомогою гарячого душу). Це потрібно, щоб волосяні фолікули розширилися, а волоски під час гоління стали м’якими та слухняними;

дотримуйтесь правильної техніки: спочатку голимо вилицю та шию, потім – зону навколо губ (тут шкіра найчутливіша);

в процесі гоління потрібно вмиватися теплою водою, а після – холодною. Це допоможе швидко звузити пори;

обовʼязково звертайте увагу на якість засобів До та Після гоління (вони можуть як допомогти, так і нашкодити шкірі).

Якщо подразнення після гоління – ваша постійна проблема, варто експериментувати з бритвами та засобами до/після гоління. Якщо проблема не зникає, зверніться до дерматолога!

Як голитися, щоб не було подразнення: покрокова інструкція

Є кілька етапів гоління, які допоможуть досягнути ідеального результату:

Розпарюємо шкіру обличчя: можна кілька разів вмитися гарячою водою або покласти на обличчя гарячий рушник (тримаємо його 20-30 секунд). Наносимо пінку для гоління. Вона має бути для чутливої чи дуже чутливої шкіри. Професійні барбери радять потримати пінку чи мило для гоління на обличчі 1-2 хв і лише після цього починати сам процес. Гоління: спершу голимо вилицю та шию, а потім зону навколо губ. Зверніть увагу, не можна голитися проти росту волосків! Вмиваємось холодною водою. Користуємось засобами після гоління (спеціальний лосьйон).

Також важливо обрати правильну бритву. Вона має бути виготовлена з хороших матеріалів та містити три-чотири леза.