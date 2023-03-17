Раздражение после бритья — распространенная проблема, знакомая многим женщинам и мужчинам.
Покраснения и маленькие высыпания имеют неэстетичный вид и вызывают немало дискомфорта. Кроме того, воспаленная кожа сильно чешется.
Факты ICTV узнавали, почему возникает воспаление после бритья, как от него избавиться и как предотвратить появление.
Воспаление после бритья у мужчин: как избавиться
Воспаление после бритья лица — распространенное явление для 40% мужчин. Причина — слишком чувствительная кожа.
— Лезвие бритвы снимает верхний слой кожи, в котором находятся защитные барьеры. Соответственно, когда они повреждаются, кожа не имеет защиты, — говорит косметолог Анастасия Заславская.
Также причиной раздражения могут быть ошибки в технике бритья, тупые лезвия бритвы, сухость кожи или некачественные уходовые средства.
Косметолог добавляет, чтобы уменьшить чувствительность кожи, необходимо:
- обязательно распаривать кожу перед бритьем (например, с помощью горячего душа). Это нужно для того, чтобы волосяные фолликулы расширились, а волоски во время бритья стали мягкими и послушными;
- следуйте правильной технике: сначала бреем скулы и шею, затем — зону вокруг губ (здесь кожа самая чувствительная);
- в процессе бритья нужно умываться теплой водой, а после — холодной. Это поможет быстро сузить поры;
- обязательно обращайте внимание на качество средств до и после бритья (они могут как помочь, так и навредить коже).
Если раздражение после бритья — ваша постоянная проблема, стоит поэкспериментировать с бритвами и средствами до/после бритья. Если проблема не исчезнет, обратитесь к дерматологу!
Как бриться, чтобы не было раздражения: пошаговая инструкция
Есть несколько этапов бритья, которые помогут достичь идеального результата:
- Распариваем кожу лица: можно несколько раз умыться горячей водой или положить на лицо горячее полотенце (держим его 20-30 секунд).
- Наносим пенку для бритья. Она должна быть для чувствительной или очень чувствительной кожи. Профессиональные барберы советуют подержать пенку или мыло для бритья на лице 1-2 минуты и лишь после этого начинать сам процесс.
- Бреемся: сначала бреем скулы и шею, а затем зону вокруг губ. Обратите внимание, нельзя бриться против роста волосков!
- Умываемся холодной водой.
- Пользуемся средствами после бритья (специальный лосьон).
Также важно выбрать правильную бритву. Она должна быть изготовлена из хороших материалов и содержать три-четыре лезвия.