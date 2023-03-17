Раздражение после бритья — распространенная проблема, знакомая многим женщинам и мужчинам.

Покраснения и маленькие высыпания имеют неэстетичный вид и вызывают немало дискомфорта. Кроме того, воспаленная кожа сильно чешется.

Факты ICTV узнавали, почему возникает воспаление после бритья, как от него избавиться и как предотвратить появление.

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Воспаление после бритья у мужчин: как избавиться

Воспаление после бритья лица — распространенное явление для 40% мужчин. Причина — слишком чувствительная кожа.

— Лезвие бритвы снимает верхний слой кожи, в котором находятся защитные барьеры. Соответственно, когда они повреждаются, кожа не имеет защиты, — говорит косметолог Анастасия Заславская.

Также причиной раздражения могут быть ошибки в технике бритья, тупые лезвия бритвы, сухость кожи или некачественные уходовые средства.

Косметолог добавляет, чтобы уменьшить чувствительность кожи, необходимо:

обязательно распаривать кожу перед бритьем (например, с помощью горячего душа). Это нужно для того, чтобы волосяные фолликулы расширились, а волоски во время бритья стали мягкими и послушными;

следуйте правильной технике: сначала бреем скулы и шею, затем — зону вокруг губ (здесь кожа самая чувствительная);

в процессе бритья нужно умываться теплой водой, а после — холодной. Это поможет быстро сузить поры;

обязательно обращайте внимание на качество средств до и после бритья (они могут как помочь, так и навредить коже).

Если раздражение после бритья — ваша постоянная проблема, стоит поэкспериментировать с бритвами и средствами до/после бритья. Если проблема не исчезнет, обратитесь к дерматологу!

Как бриться, чтобы не было раздражения: пошаговая инструкция

Есть несколько этапов бритья, которые помогут достичь идеального результата:

Распариваем кожу лица: можно несколько раз умыться горячей водой или положить на лицо горячее полотенце (держим его 20-30 секунд). Наносим пенку для бритья. Она должна быть для чувствительной или очень чувствительной кожи. Профессиональные барберы советуют подержать пенку или мыло для бритья на лице 1-2 минуты и лишь после этого начинать сам процесс. Бреемся: сначала бреем скулы и шею, а затем зону вокруг губ. Обратите внимание, нельзя бриться против роста волосков! Умываемся холодной водой. Пользуемся средствами после бритья (специальный лосьон).

Также важно выбрать правильную бритву. Она должна быть изготовлена из хороших материалов и содержать три-четыре лезвия.