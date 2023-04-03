Многие считают, что после бритья волосы растут быстрее и становятся гуще. Это может быть связано с тем, что, отрастая, оно имеет иной вид. Однако влияет ли бритье на рост волос – читайте в материале.

Как влияет бритье на кожу и рост волос

Косметолог, мастер эпиляции Иванна Жилинская отмечает, что бритва – не самый лучший помощник для удаления волос (несмотря на то, что это – один из самых дешевых методов бритья).

После нее часто бывают порезы, раздражение и прочее. Кроме этого, можно увидеть и другое влияние:

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Не только для нежнейшей и тонкой кожи бритва – это самое настоящее испытание. Скорее всего, и у вас есть шрамы от бритвы. Вместе с волосами на поверхности бритва срезает еще и роговой слой клеток. Разумеется, коже такое не очень нравится. Поэтому гнойные прыщики, раздражение – результат нашей деятельности вместе с бритвой.

Как бритье влияет на рост волос

По словам эксперта, в интернете все чаще можно наткнуться на популярный миф: когда вы раз побреете волосы, они станут гуще. Но это – не так.

Бритье не влияет на цвет, скорость роста и густоту волос.

Когда волосы формируются из корней, они проходят через фолликулы, а также через сальные железы.

Когда они прорастают на поверхность кожи, клетки больше не живы. Во время бритья вы срезаете мертвые волосы на поверхности кожи.

Поскольку бритье не влияет на волосы под кожей, вы не можете повлиять на его цвет, толщину или скорость роста.