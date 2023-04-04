Чистка лица — это эффективная процедура, которая очищает кожу от излишков жира, загрязнений и комедонов.

В косметологии чистку лица выполняют как самостоятельную процедуру или как подготовку к другим процедурам, например, нанесение различных масок.

Косметологи советуют регулярно проводить чистку лица, поскольку процедура помогает поддерживать здоровье кожи, предотвращает развитие воспалений и высыпаний.

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Чтобы чистка действительно давала положительный эффект, стоит соблюдать определенные правила после сеанса. Что нельзя делать после чистки лица, читайте в нашем материале.

Не делай этого! Что нельзя делать после чистки лица

Эстетист медицинского центра Призма Леся Гладун отмечает, что во время чистки лица кожа испытывает сильный стресс.

Чтобы уменьшить реабилитационный период и восстановить кожу, необходимо придерживаться базовых рекомендаций и правил.

После чистки лица нельзя:

умываться в течение 24 часов;

касаться лица грязными руками;

в течение 2 дней пользоваться декоративной косметикой;

в течение 7 дней посещать бани, сауны, спортивный зал, бассейн и тому подобное;

в течение 2 недель после процедуры нельзя загорать на открытом солнце или в солярии;

сдирать “засохшую” кожицу;

протирать лицо средствами, содержащими спирт.

Также очень важно прислушиваться к советам своего косметолога. Врач должен посоветовать вам специальные уходовые средства и рассказать все правила ухода за кожей после процедуры.

— Помните, что чистка лица — это регулярная процедура. Если у вас сухая кожа, рекомендовано проводить процедуру один раз в 3-6 месяцев. Обладателям комбинированной и жирной кожи — чистить лицо один раз в 1-2 месяца, — советует Гладун.

Стоит отметить, что чистку лица нельзя проводить:

во время обострения угревой болезни, особенно, если кожа воспалена;

при аллергических высыпаниях;

при хронических заболеваниях кожи – экземе, дерматите, псориазе;

если вы страдаете от онкологического, аутоиммунного, эндокринологического заболевания;

если вы болеете ОРВИ и другой вирусной инфекцией.

Как ухаживать за кожей после чистки?

— В день проведения процедуры рекомендовано протереть лицо антисептическими средствами — хлоргексидином, — советует эстетист.

Также в первые несколько дней после процедуры замените махровые полотенца на бумажные салфетки. Протирать лицо нужно именно ими.

Вот еще несколько правил по уходу за кожей после чистки: