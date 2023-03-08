Комедоны — головная боль большинства женщин. Эти мелкие высыпания портят общий вид кожи лица и заставляют девушек постоянно искать разнообразные средства, чтобы побороть проблему.
Факты ICTV узнавали, что такое комедоны, почему они появляются и как правильно их лечить.
Комедоны на коже: что это и какие бывают
Комедоны — это небольшие подкожные прыщики, которые появляются на коже, когда закупориваются протоки сальных желез. Со временем комедоны могут превращаться в черные точки или красные прыщи.
Считается, что эта проблема подростковая: из-за гормональной перестройки сальные железы начинают работать слишком активно, кожное сало закупоривает поры, и образуются комедоны.
Однако они могут появиться в любом возрасте, например, из-за болезни, стресса, несбалансированного питания или неправильного ухода за кожей.
По словам кометолога Лилии Москалик, комедоны образуются по нескольким причинам:
- плохо подобранная уходовая косметика или ее отсутствие;
- декоративная косметика;
- неправильно подобранные солнцезащитные кремы;
- плохой уход за кожей;
- токсины в организме;
- гормональные изменения;
- отсутствие физической активности;
- проблемы желудочно-кишечного тракта;
- нарушение защитного слоя кожи — липидной мантии.
Косметологи разделяют комедоны на:
- Открытые — это закупоривания, которые образуются из-за окислительных процессов, происходящих в коже. Это кожное сало, сочетающееся с ороговевшими частицами кожи. Еще такие высыпания называют угрями.
- Закрытые — это белые прыщики, которые прячут кожное сало, пыль, грязь и омертвевшие частицы. Если они воспаляются, на коже появляются пустулы с гноем внутри.
Как избавиться от комедонов — советы косметолога
Первое, что советует косметолог Лилии Москалик — умывать лицо дважды в день!
— Тщательно очищайте кожу два раза в день. Вечером, чтобы очистить кожу от косметики, грязи и себума, а утром — чтобы смыть кожное сало, — советует косметолог.
Также важно правильно подбирать солнцезащитные крема и средства против пигментации, чтобы они не образовывали новых комедонов.
— Если у вас кожа склонна к высыпаниям, то очень важно смывать солнцезащитные средства и декоративную косметику каждый вечер! — говорит Москалик.
Тем, у кого есть комедоны, косметолог не советует пользоваться декоративной косметикой, или делать это очень редко.
— Если без декоративных средств вы не можете, тогда покупайте минеральную косметику. Также следите, чтобы она не содержала талька, — говорит косметолог.
Что касается тональных кремов, то Москалик советует их выбросить. Ведь большинство из них очень закупоривают кожу, и как результат появляются новые комедоны.
— Также важно подобрать хорошую уходовую косметику. Это могут быть различные гели и пенки для умывания, тоник, кремы для увлажнения и тому подобное, — добавляет Москалик.
Косметолог дает несколько советов, которые помогут подобрать качественную уходовую косметику:
- если после умывания кожа сухая и стянутая — это средство для очищения вам не подходит;
- следите, чтобы в составе тоника не было спиртов;
- увлажняющие кремы подбирайте легкой и не жирной текстуры. Кстати, на каждый период года у вас должны быть разные кремы (зимой жирнее, летом — легкие и водянистые);
- после умывания кожу обязательно нужно увлажнить (это правило касается всех!).