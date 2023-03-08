Комедоны — головная боль большинства женщин. Эти мелкие высыпания портят общий вид кожи лица и заставляют девушек постоянно искать разнообразные средства, чтобы побороть проблему.

Факты ICTV узнавали, что такое комедоны, почему они появляются и как правильно их лечить.

Комедоны на коже: что это и какие бывают

Комедоны — это небольшие подкожные прыщики, которые появляются на коже, когда закупориваются протоки сальных желез. Со временем комедоны могут превращаться в черные точки или красные прыщи.

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Считается, что эта проблема подростковая: из-за гормональной перестройки сальные железы начинают работать слишком активно, кожное сало закупоривает поры, и образуются комедоны.

Однако они могут появиться в любом возрасте, например, из-за болезни, стресса, несбалансированного питания или неправильного ухода за кожей.

По словам кометолога Лилии Москалик, комедоны образуются по нескольким причинам:

плохо подобранная уходовая косметика

декоративная косметика;

неправильно подобранные солнцезащитные кремы;

плохой уход за кожей;

токсины в организме;

гормональные изменения;

отсутствие физической активности;

проблемы желудочно-кишечного тракта;

нарушение защитного слоя кожи — липидной мантии.

Косметологи разделяют комедоны на:

Открытые — это закупоривания, которые образуются из-за окислительных процессов, происходящих в коже. Это кожное сало, сочетающееся с ороговевшими частицами кожи. Еще такие высыпания называют угрями.

— это закупоривания, которые образуются из-за окислительных процессов, происходящих в коже. Это кожное сало, сочетающееся с ороговевшими частицами кожи. Еще такие высыпания называют угрями. Закрытые — это белые прыщики, которые прячут кожное сало, пыль, грязь и омертвевшие частицы. Если они воспаляются, на коже появляются пустулы с гноем внутри.

Как избавиться от комедонов — советы косметолога

Первое, что советует косметолог Лилии Москалик — умывать лицо дважды в день!

— Тщательно очищайте кожу два раза в день. Вечером, чтобы очистить кожу от косметики, грязи и себума, а утром — чтобы смыть кожное сало, — советует косметолог.

Также важно правильно подбирать солнцезащитные крема и средства против пигментации, чтобы они не образовывали новых комедонов.

— Если у вас кожа склонна к высыпаниям, то очень важно смывать солнцезащитные средства и декоративную косметику каждый вечер! — говорит Москалик.

Тем, у кого есть комедоны, косметолог не советует пользоваться декоративной косметикой, или делать это очень редко.

— Если без декоративных средств вы не можете, тогда покупайте минеральную косметику. Также следите, чтобы она не содержала талька, — говорит косметолог.

Что касается тональных кремов, то Москалик советует их выбросить. Ведь большинство из них очень закупоривают кожу, и как результат появляются новые комедоны.

— Также важно подобрать хорошую уходовую косметику. Это могут быть различные гели и пенки для умывания, тоник, кремы для увлажнения и тому подобное, — добавляет Москалик.

Косметолог дает несколько советов, которые помогут подобрать качественную уходовую косметику: