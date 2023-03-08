Комедони – головний біль більшості жінок. Ці дрібні висипання псують загальний вигляд шкіри обличчя та змушують дівчат постійно шукати різноманітні засоби, аби побороти проблему.

Факти ICTV дізнавалися, що таке комедони, чому вони зʼявляються та як правильно їх лікувати.

Комедони на шкірі: що це та які бувають

Комедони – це невеликі підшкірні прищики, які з’являються на шкірі, коли закупорюються протоки сальних залоз. З часом комедони можуть перетворюватися на чорні цятки або червоні прищі.

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Вважається, що ця проблема підліткова: через гормональну перебудову сальні залози починають працювати надто активно, шкірне сало закупорює пори, і утворюються комедони.

Однак вони можуть з’явитися в будь-якому віці, наприклад, через хворобу, стрес, незбалансоване харчування або неправильний догляд за шкірою.

За словами кометолога Лілії Москалик, комедони утворюються з кількох причин:

погано підібрана доглядова косметика

декоративна косметика;

неправильно підібрані сонцезахисні креми;

поганий догляд за шкірою;

токсини в тілі;

гормональні зміни;

відсутність фізичної активності;

проблеми шлунково-кишкового тракту;

порушення захисного шару шкіри – ліпідної мантії.

Косметологи поділяють комедони на:

Відкриті – це закупорювання, які утворюються через окислювальні процеси, що відбуваються в шкірі. Це шкірне сало, що поєднується з ороговілими частинками шкіри. Ще такі висипання називають вуграми .

– це закупорювання, які утворюються через окислювальні процеси, що відбуваються в шкірі. Це шкірне сало, що поєднується з ороговілими частинками шкіри. Ще такі висипання називають . Закриті – це білі прищики, які ховають шкірне сало, пил, бруд та змертвілі частки. Якщо вони запалюються, на шкірі з’являються пустули з гноєм усередині.

Як позбутися комедонів – поради косметолога

Перше, що радить косметолог Лілії Москалик – вмивати обличчя двічі на день!

– Ретельно очищайте шкіру двічі на день. Ввечері, щоб очистити шкіру від косметики, бруду та себуму, а вранці – щоб змити шкірне сало, – радить косметолог.

Також важливо правильно підбирати сонцезахисні крема та засоби проти пігментації, аби вони не утворювали нових комедонів.

– Якщо у вас шкіра схильна до висипань, то дуже важливо змивати сонцезахисні засоби та декоративну косметику кожного вечора! – каже Москалик.

Тим, у кого є комедони, косметолог не радить користуватися декоративною косметикою, або робити це дуже рідко.

– Якщо без декоративних засобів ви не можете, тоді купуйте мінеральну косметику. Також слідкуйте, аби вона не містила тальк, – каже косметолог.

Що стосується тональних кремів, то Москалик радить їх викинути. Адже більшість з них дуже закупорюють шкіру, і як результат зʼявляються нові комедони.

– Також важливо підібрати хорошу доглядову косметику. Це можуть бути різні гелі та пінки для вмивання, тонік, креми для зволоження тощо, – додає Москалик.

Косметолог надає кілька порад, які допоможуть підібрати якісну доглядову косметику: