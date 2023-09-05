За словами косметологів, до щоденного догляду для жінок і чоловіків має входити й SPF-крем. Однак змити цей засіб зі шкіри обличчя – завдання ще те. Чи можна змивати SPF-крем міцелярною водою – читайте в матеріалі.

Чи можна змивати SPF міцелярною водою

Косметолог Тетяна Цимбал стверджує, що у такому випадку потрібно звертати увагу на текстуру нашого засобу. Якщо це SPF-крем з легкою текстурою, наприклад, у вигляді молочка (не водостійкий), то вам може бути достатньо тільки пінки для очищення за типом шкіри.

Але у випадку, якщо це більш щільна текстура і, наприклад, водостійка основа, то потрібно змивати SPF тільки двоетапним очищенням.

Це може бути міцелярна вода та пінка для очищення за типом вашої шкіри. Або ж можна взяти гідрофільну олію та гель для очищення за типом шкіри.

Як правильно змити сонцезахисний крем з SPF

За словами косметолога, тут важливо пам’ятати про те, що якщо у вас проблемна шкіра, схильна до комедонів, потрібно змивати крем тільки двоетапним очищенням. Лише однієї пінки вам буде недостатньо. І тільки при такому очищенні ви будете впевнені в тому, що сонцезахист вам не заб’є пори.