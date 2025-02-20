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Нужно ли чистить шампиньоны и как это делать: все, что нужно знать

20 февраля 2025, 12:45
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
Печериці

Шампиньоны придают блюдам особый вкус и аромат, а также богаты питательными веществами. Многие задаются вопросом, нужно ли чистить шампиньоны перед приготовлением и как правильно это делать. В материале ниже раскрываем все секреты.

Нужно ли чистить шампиньоны

Ответ на этот вопрос зависит исключительно от их внешнего вида.

В большинстве случаев, особенно когда мы покупаем шампиньоны в магазине, их достаточно просто хорошо промыть холодной водой. Затем просмотреть, чтобы не осталось кусочков грунта, протереть бумажным полотенцем или выложить на полотенце и обсушить.

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Однако есть ситуации, когда шампиньоны надо чистить. Когда это надо делать?

  • Если шампиньоны сильно загрязнены землей или имеют остатки субстрата, на котором они росли.
  • Если гриби уже не совсем свежие, на их поверхности могут образоваться темные пятна или слизь.
  • В некоторых рецептах, где грибы используются в сыром виде или тонко нарезанные, чистка от кожуры может быть полезной для улучшения вида и текстуры.

Как правильно чистить шампиньоны

Подготовьте все необходимое: шампиньоны, нож (желательно керамический), воду и чистое полотенце.

Керамические ножи не поддаются коррозии, их не нужно точить. Это особенно важно и полезно при работе с грибами, овощами и фруктами. Такой нож не окисляет их. А еще керамический нож очень острый, что обеспечивает удобную, тонкую и аккуратную нарезку.

Чистим шампиньоны правильно:

  • Грибы хорошо, но не прижимая, промываем холодной водой. Важно не замачивать грибы, поскольку они могут впитать влагу и стать водянистыми.
  • Ножом срезаем темные пятнышки, грязь, которая обычно остается на ножках. Если ножки грибов сильно загрязнены, их лучше отрезать.
  • Затем при необходимости снять ножом кожицу со шляпок.
  • После чистки грибы еще раз быстро промыть и обсушить с помощью бумажного полотенца.
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Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.

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