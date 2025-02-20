Шампиньоны придают блюдам особый вкус и аромат, а также богаты питательными веществами. Многие задаются вопросом, нужно ли чистить шампиньоны перед приготовлением и как правильно это делать. В материале ниже раскрываем все секреты.

Нужно ли чистить шампиньоны

Ответ на этот вопрос зависит исключительно от их внешнего вида.

В большинстве случаев, особенно когда мы покупаем шампиньоны в магазине, их достаточно просто хорошо промыть холодной водой. Затем просмотреть, чтобы не осталось кусочков грунта, протереть бумажным полотенцем или выложить на полотенце и обсушить.

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Однако есть ситуации, когда шампиньоны надо чистить. Когда это надо делать?

Если шампиньоны сильно загрязнены землей или имеют остатки субстрата, на котором они росли.

Если гриби уже не совсем свежие, на их поверхности могут образоваться темные пятна или слизь.

В некоторых рецептах, где грибы используются в сыром виде или тонко нарезанные, чистка от кожуры может быть полезной для улучшения вида и текстуры.

Как правильно чистить шампиньоны

Подготовьте все необходимое: шампиньоны, нож (желательно керамический), воду и чистое полотенце.

Керамические ножи не поддаются коррозии, их не нужно точить. Это особенно важно и полезно при работе с грибами, овощами и фруктами. Такой нож не окисляет их. А еще керамический нож очень острый, что обеспечивает удобную, тонкую и аккуратную нарезку.

Чистим шампиньоны правильно:

Грибы хорошо, но не прижимая, промываем холодной водой. Важно не замачивать грибы, поскольку они могут впитать влагу и стать водянистыми.

Ножом срезаем темные пятнышки, грязь, которая обычно остается на ножках. Если ножки грибов сильно загрязнены, их лучше отрезать.

Затем при необходимости снять ножом кожицу со шляпок.

После чистки грибы еще раз быстро промыть и обсушить с помощью бумажного полотенца.

Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.