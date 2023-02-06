Нужно ли умываться после тканевой маски

Последние несколько лет тканевые маски для лица стали очень популярным косметическим продуктом. Их используют как в салонных, так и в домашних уходовых процедурах.

В зависимости от своего назначения, тканевая маска способна увлажнить, подтянуть, успокоить и повысить упругость кожи лица.

Чтобы тканевые маски дали желаемый результат, их нужно правильно использовать. Более того, здесь важна подготовка как до нанесения, так и после.

Сейчас смотрят Факты ICTV узнали, нужно ли умывать лицо после нанесения тканевой маски и как правильно пользоваться этим косметическим продуктом. Тканевая маска для лица: эффективность По словам косметолог Татьяны Отечко, тканевая (листовая) маска — это целлюлозная салфетка, пропитанная специальным косметическим гелем или высококонцентрированной сывороткой. Каждая маска продается в герметичной упаковке, имеет прорези для глаз, носа и рта, а также предназначена для разового использования. — Важно то, что эффект от них виден уже после первого применения, поэтому их можно использовать как SOS-средство перед важным мероприятием или свиданием, — добавляет Отечко. В зависимости от своего назначения, тканевые маски способны: смягчать кожу лица;

очистить эпидермис;

устранять сухость;

успокаивать;

питать;

матировать;

устранять шелушение;

улучшать микроциркуляцию крови;

омолаживать и подтягивать кожу и тому подобное. Именно поэтому важно внимательно читать состав тканевой маски, ведь от него зависит эффективность косметического средства. Желательными ингредиентами масок является гиалуроновая, молочная кислота, коллаген, растительный сквален, глицерин, аллантоин, ниацинамид, мочевина, глюкозамин, пептиды, аминокислоты, сок алоэ вера, экстракт зеленого чая, кофе, шелка, дамасской розы, цитрусовых, масла ши, карите, макадами, авокадо, витамины А, В, С. Также важно, чтобы в составе маски не было слишком много растворителей, консервантов и различных видов спирта. – Пожалуй, одно из главных преимуществ тканевой маски — легкость использования, однако как правильно ими пользоваться знают не все, — говорит Отечко. Тканевые маски делятся по своему назначению и бывают нескольких видов: увлажняющие — способствуют влагоудерживанию в слоях кожи;

— способствуют влагоудерживанию в слоях кожи; питательные — призваны насыщать кожу различными полезными веществами, в частности витаминами, минералами, маслами и тому подобное;

— призваны насыщать кожу различными полезными веществами, в частности витаминами, минералами, маслами и тому подобное; омолаживающие — активизируют естественную выработку коллагена и эластина, повышают влажность и упругость кожи;

— активизируют естественную выработку коллагена и эластина, повышают влажность и упругость кожи; противовоспалительные изготавливаются на основе компонентов, которые уменьшают выработку кожного сала и сужают поры. Они могут содержать полезные масла, растительные компоненты, цинк, серу и другие вещества. Довольно часто одна маска может сочетать несколько эффектов, например, питает, успокаивает и повышает упругость кожи. Нужно ли умываться после тканевой маски По словам косметолога, сегодня тканевые маски — это как отдельная ниша. Эффекты совершенно разные, но практически все направлены на увлажнение. Противопоказаний такие маски не имеют, кроме индивидуальных реакций, как и с любым косметическим продуктом. Единственное на чем настаивает Отечко, это не использовать тканевую маску повторно! — Нужно ли смывать? Производители заявляют, что смывать не нужно, но скажу от себя – все зависит от состава, — говорит Отечко. Также косметолог советует внимательно читать инструкцию к применению таких масок. Именно на упаковке производители отмечают, нужно ли умываться после маски. Как правильно использовать тканевую маску — советы косметолога Татьяна Отечко предоставляет несколько советов по использованию тканевых масок: Перед применением тканевой маски кожу необходимо очистить и тонизировать. Также предварительно можно провести эксфолиацию (скрабирование или легкий домашний пилинг с низким содержанием кислот). Извлечь маску из упаковки нужно чистыми руками, не касаясь тыльной стороны, которая будет соприкасаться с кожей. После того как маска оказалась на лице, ее необходимо хорошо расправить и принять горизонтальное положение. По истечении времени (он указан на упаковке) необходимо умыться теплой водой или распределить остатки сыворотки по коже (вариант действий после использования маски указан на упаковке). Нанести увлажняющий крем. — Не передерживайте маску дольше указанного в инструкции времени (от 10 до 30 мин). Иначе она не просто не увлажнит, а, наоборот, пересушит кожу, — советует косметолог. Также косметолог рассказывает о частоте нанесения тканевой маски. — Здесь нужно ориентироваться на потребности кожи, в среднем — от одного до двух раз в неделю, — советует врач. Читайте также: Интимная гигиена женщины: правда о спринцевании и выборе средств ухода

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