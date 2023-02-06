Чи потрібно вмиватися після тканинної маски

Останні кілька років тканинні маски для обличчя стали дуже популярним косметичним продуктом. Їх використовують як в салонних, так і в домашніх доглядових процедурах.

Залежно від свого призначення, тканинна маска здатна зволожити, підтягнути, заспокоїти та підвищити пружність шкіри обличчя.

Аби тканинні маски дали бажаний результат, їх потрібно правильно використовувати. Ба більше, тут важлива підготовка як до нанесення, так і після.

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Факти ICTV дізнавалися, чи потрібно вмивати обличчя після нанесення тканинної маски та як правильно користуватися цим косметичним продуктом.

Тканинна маска для обличчя: ефективність

За словами косметологині Тетяни Отечко, тканинна (листова) маска — це целюлозна серветка, просочена спеціальним косметичним гелем або висококонцентрованою сироваткою.

Кожна маска продається в герметичному упакуванні, має прорізи для очей, носа та рота, а також призначена для разового використання.

– Важливо те, що ефект від них видно вже після першого застосування, тому їх можна використовувати як SOS-засіб перед важливим заходом або побаченням, – додає Отечко.

Залежно від свого призначення, тканинні маски здатні:

помʼякшити шкіру обличчя;

очистити епідерміс;

усунути сухість;

заспокоїти;

живити;

матувати;

усувати лущення;

покращувати мікроциркуляцію крові;

омолоджувати та підтягувати шкіру тощо.

Саме тому важливо уважно читати склад тканинної маски, адже від нього залежить ефективність косметичного засобу.

Бажаними інгредієнтами масок є гіалуронова, молочна кислота, колаген, рослинний сквален, гліцерин, алантоїн, ніацинамід, сечовина, глюкозамін, пептиди, амінокислоти, сік алое вера, екстракт зеленого чаю, кави, шовку, дамаської троянди, цитрусових, олії ши, карите, макадамі, авокадо, вітаміни А, В, С.

Також важливо, аби в складі маски не було занадто багато розчинників, консервантів та різних видів спирту.

– Мабуть, одна з головних переваг тканинної маски – легкість використання, проте як правильно ними користуватися знають не всі, – каже Отечко.

Тканинні маски поділяються за своїм призначенням та бувають кількох видів:

зволожувальні – сприяють вологоутримуванню у шарах шкіри;

– сприяють вологоутримуванню у шарах шкіри; живильні – покликані насичувати шкіру різними корисними речовинами, зокрема вітамінами, мінералами, оліями тощо;

покликані насичувати шкіру різними корисними речовинами, зокрема вітамінами, мінералами, оліями тощо; омолоджувальні – активізують природне вироблення колагену та еластину, проробляють різні види зморшок, підвищують вологість та пружність шкіри;

активізують природне вироблення колагену та еластину, проробляють різні види зморшок, підвищують вологість та пружність шкіри; протизапальні – виготовляються на основі компонентів, які зменшують вироблення шкірного сала та звужують пори. Вони можуть містити корисні олії, рослинні компоненти, цинк, сірку та інші речовини.

Доволі часто одна маска може поєднує кілька ефектів, наприклад, живить, заспокоює та підвищує пружність шкіри.

Чи потрібно вмиватися після тканинної маски

За словами косметологині, сьогодні тканинні маски – це як окрема ніша. Ефекти абсолютно різні, але практично всі спрямовані на зволоження.

Протипоказань такі маски не мають, окрім індивідуальних реакцій, як і з будь-яким косметичним продуктом.

Єдине на чому наполягає Отечко, це не використовувати тканинну маску повторно!

– Чи потрібно змивати? Виробники заявляють, що змивати не потрібно, але скажу від себе – все залежить від складу, – каже Отечко.

Також косметологиня радить уважно читати інструкцію до застосування таких масок. Саме на упакуванні виробники зазначають, чи потрібно вмиватися після маски.

Як правильно використовувати тканинну маску – поради косметолога

Тетяна Отечко надає кілька порад з використання тканинних масок:

Перед застосуванням тканинної маски шкіру необхідно очистити та тонізувати. Також попередньо можна провести ексфоліацію (скрабування або легкий домашній пілінг з низьким вмістом кислот). Виймати маску з упаковування потрібно чистими руками, не торкаючись тильного боку, який стикатиметься зі шкірою. Після того, як маска опинилась на обличчі, її необхідно добре розправити та прийняти горизонтальне положення. По закінчення часу (він вказаний на пакуванні маски) необхідно вмитися теплою водою або розподілити залишки сироватки по шкірі (варіант дій після використання маски вказаний на упаковуванні). Нанести зволожувальний крем.

– Не перетримуйте маску довше за вказаний в інструкції час (від 10 до 30 хв). Інакше вона не просто не зволожить, а, навпаки, пересушить шкіру, – радить косметологиня.

Також Отечко розповідає про частоту нанесення тканинної маски.